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Meteo, settimana al via con tempo stabile e caldo fuori stagione

Alta pressione protagonista per diversi giorni: assenza di precipitazioni e temperature sopra la norma con punte vicino ai 30 gradi. Le previsioni meteo del 28-29 settembre
Previsione28 Settembre 2026 - ore 06:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Nella prima parte della settimana, l’alta pressione estesa dal nord Africa al Mediterraneo e all’Europa centrale, espandendosi ulteriormente verso est si salderà con un'altra area anticiclonica posizionata sulla Russia occidentale. Si verrà così a creare una vasta area di alta pressione che occuperà almeno due terzi del nostro continente, coinvolgendo anche il nostro Paese. In un tale contesto le condizioni meteorologiche sull’Italia saranno stabili e caratterizzate da giornate prevalentemente soleggiate. Il clima sarà tipico di fine estate con temperature che al Nord e sulle regioni tirreniche raggiungeranno i 26-28 gradi ma con picchi di 30-31 in Sardegna; al Centro-Nord sono valori anche di 3-5 gradi oltre la norma. Questa situazione, con un po’ di caldo fuori stagione e assenza di perturbazioni, rimarrà invariata almeno fino alla giornata di venerdì quando assisteremo ad un modesto aumento dell’instabilità e del rischio di rovesci o temporali in Sardegna e Alpi centro-occidentali. L’evoluzione successiva, quella per il fine settimana, resta inverta e necessita di ulteriori aggiornamenti.

Previsioni meteo per oggi, lunedì 28 settembre

Su tutta l’Italia, da Nord a Sud, giornata di bel tempo e di sole diffuso con dei cieli in prevalenza sereni. Gli annuvolamenti saranno scarsi e modesti. Da segnalare in particolare qualche velatura e qualche cumulo pomeridiano sulle aree a ridosso delle Alpi occidentali e un po’ di nubi a carattere variabile e irregolare sull’Appennino della Calabria e nelle zone interne della Sicilia, qui con la possibilità di isolati e brevi piovaschi. Temperature massime pomeridiane stazionarie o in ulteriore lieve aumento. Valori per lo più compresi tra 24 e 26 gradi ma con punte di 27-28 al Centro-Nord e 30-31 gradi in Sardegna. Venti in ulteriore attenuazione all’estremo Sud, Scirocco in moderato rinforzo nel Canale di Sardegna che tenderà a diventare mosso; un po’ mossi l’Adriatico meridionale e lo Ionio, calmi o poco mossi gli altri bacini italiani.

Previsioni meteo per martedì 29 settembre

Bel tempo in tutta Italia con pochi annuvolamenti di rilievo. Da segnalare un cielo velato al Nord-Ovest per il passaggio di nubi ad alta quota e un po’ di nuvolosità pomeridiana in sviluppo sull’Appennino meridionale e nelle zone interne della Sicilia; non si escludono locali rovesci di pioggia nel sudest dell’isola. Temperature invariate rispetto alla giornata di lunedì; in Sardegna possibili picchi di 31-32. Venti tesi di Scirocco tra il Canale di Sardegna e il sud della regione, deboli o molto deboli nel resto d’Italia. Mari: mossi il Canale di Sardegna e, al largo, anche il Mare di Sardegna; localmente ancora un po’ mossi lo Ionio e l’Adriatico meridionale; calmi o poco mossi gli altri mari intorno alla nostra penisola.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 28 Settembre ore 15:07

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