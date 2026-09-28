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Meteo: ottobre al via nel segno di anticiclone e caldo fuori stagione!

La tendenza meteo per l'inizio di ottobre è ancora caratterizzata dall'anticiclone sull'Italia con poca insabilità e temperature quasi estive.
Tendenza28 Settembre 2026 - ore 11:49 - Redatto da Redazione Meteo.it
Tendenza28 Settembre 2026 - ore 11:49 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Si conferma, nel corso di tutta la settimana, il dominio di condizioni anticicloniche nel Mediterraneo e sull’Europa centrale e orientale, che deriva dalla presenza contemporanea di un’alta pressione sub-tropicale protesa dal Nord Africa e un'area anticiclonica centrata sulla Russia. In particolare quindi in Italia persisteranno condizioni meteo stabili con giornate soleggiate e temperature oltre la norma.

La massa d’aria sul nostro Paese, infatti, risulterà di circa 4-6 gradi più calda del normale nelle regioni centro-settentrionali e in Sardegna. Al Sud e in Sicilia invece avremo caratteristiche termiche più vicine alla media del periodo. Queste marcate anomalie positive dovrebbero ridursi non prima del fine settimana, portandosi su valori prossimi alla media. A conferma delle caratteristiche anomali della massa d’aria, va notato che lo zero termico si manterrà sul Nord Italia oltre i 3500/3600 metri, con punte giovedì di 3800 metri. 

Da segnalare che il ciclone, attualmente in formazione e in approfondimento nel Nord Atlantico, indirizzerà nei prossimi giorni una perturbazione verso le Isole Britanniche e i Paesi dell’Europa occidentale; questa perturbazione potrà determinare tra giovedì 1 e venerdì 2 ottobre un temporaneo aumento dell’instabilità sulle Alpi occidentali, con possibile sviluppo di rovesci e temporali.

Ottobre al via con clima piuttosto mite per il periodo e pochissima instabilità: la tendenza meteo

Giovedì 1 cielo sereno o poco nuvoloso nelle regioni del Centro-Sud, in Sicilia e Sardegna, con più nubi pomeridiane sui rilievi meridionali e nell’interno delle Isole. Instabile su Alpi piemontesi e Valle d’Aosta, con possibile sviluppo di rovesci o temporali nelle ore pomeridiane; non si escludono locali sconfinamenti nell’alta pianura del Piemonte; nuvole anche sulle Alpi centrali, nel resto del Nord tempo stabile con il transito di velature.

Temperature massime in calo all’estremo Nord-Ovest, stazionarie altrove su valori ben oltre le media al Cetro-Nord. Venti generalmente deboli e mari calmi o poco mossi.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 28 Settembre ore 15:03

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