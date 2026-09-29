Meteo 29 settembre: caldo anomalo e stabilità! Fino a 30 gradi in Sardegna

Nei prossimi giorni l’alta pressione occuperà ancora gran parte del Mediterraneo Centrale e Occidentale, spingendosi fin sul cuore del continente: in questo modo terrà lontane le perturbazioni dal nostro Paese dove, di conseguenza, il tempo risulterà in prevalenza soleggiato e le piogge quasi del tutto assenti. Questa situazione, dominata dalla presenza dell’alta pressione, insisterà probabilmente per tutta la settimana: un modesto aumento dell’instabilità sull’Arco Alpino e in Sardegna è previsto solo a partire da giovedì 1 ottobre.

Nei prossimi giorni, con la presenza dell’alta pressione, insisteranno anche le temperature al di sopra della norma, dal sapore quasi estivo, specie in Sardegna, dove saranno possibili picchi anche di 30 gradi, ma punte fino a 27-28 gradi sono attese pure al Nord e nelle regioni del versante tirrenico.

Le ultime proiezioni indicano poi che la situazione non dovrebbe mostrare grossi cambiamenti neanche agli inizi della prossima settimana, con l’insistenza dell’alta pressione e tempo ancora nel complesso soleggiato e stabile.

Le previsioni meteo per oggi, martedì 29 settembre

Al mattino prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, con un po’ di nuvolosità innocua solo sulle Alpi Occidentali e sulla Sicilia Orientale. Nel pomeriggio un po’ di nuvolosità su Alpi Occidentali ed estremo Sud, con brevi e isolati acquazzoni sul versante ionico della Sicilia, sempre in generale soleggiato altrove.

Temperature con poche variazioni: massime sempre oltre la norma, per lo più comprese fra 23 e 28 gradi, con punte di 30 gradi in Sardegna. Moderati venti di Scirocco sulla Sardegna.

Le previsioni meteo per mercoledì 30 settembre

Alternanza tra sole e momenti nuvolosi in Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e Alta Lombardia, comunque senza piogge. Nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso; solo a tratti qualche nuvola innocua in più.

Temperature massime stazionarie o in lieve calo, comunque ancora in generale al di sopra dei valori medi stagionali. Venti per lo più di debole intensità.