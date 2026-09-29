Meteo: inizio ottobre nel segno di un clima tardo-estivo! La tendenza

Nella seconda parte della settimana, dunque nei primi giorni di ottobre, sarà ancora l’alta pressione la protagonista dell’assetto meteorologico sull’Italia, con temperature di stampo tardo estivo.

Nel dettaglio, venerdì 2 avremo tempo soleggiato sulla maggioranza delle regioni. Una copertura nuvolosa più estesa potrà interessare il Nordovest e parte della Sardegna; non si possono escludere brevi rovesci sulle aree alpine del Nordovest e sulle zone interne della Sardegna settentrionale. Venti generalmente deboli. Rispetto alle giornate precedenti, non si prevedono variazioni significative della temperatura.

Primo weekend di ottobre con sole e clima molto mite: la tendenza meteo

Nel weekend di sabato 3 e domenica 4 ottobre, nello scenario più probabile, il tempo sarà ancora determinato da una grande fascia di alta pressione estesa dal medio Atlantico fino all’Europa orientale.

Sul nostro Paese, quindi, non transiteranno perturbazioni ed il clima resterà mite con temperature superiori alla norma soprattutto sulle regioni settentrionali.