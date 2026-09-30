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Meteo: ottobre al via con clima da tarda estate! Ma si intravede un cambiamento

La tendenza meteo per il primo weekend di ottobre e l'inizio della settimana vede ancora il dominio dell'anticiclone. Quando cambiano le cose?
Tendenza30 Settembre 2026 - ore 10:49 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Le ultime proiezioni confermerebbero tra il week-end e l’inizio della prossima settimana ancora prevalenti condizioni anticicloniche. Ne conseguirebbe per l’Italia l’insistenza di un tempo sostanzialmente stabile ed asciutto associato a una massa d’aria che al Centronord e in Sardegna rimane più calda della norma con le anomalie più accentuate, fino a 3-4 gradi in più, nelle regioni settentrionali. Prosegue quindi per l’inizio di ottobre il clima da tarda estate.

Questa situazione potrebbe interrompersi nella seconda parte della settimana: si profila infatti l’ipotesi che da giovedì 8 un fronte nord-atlantico possa fare il suo ingresso nel Mediterraneo con formazione di una circolazione ciclonica a ridosso del nostro Paese. Se questa evoluzione si confermasse, assisteremmo al ritorno del tempo perturbato insieme ad un calo termico verso valori più consoni per la stagione.

Questa fase perturbata potrebbe essere caratterizzata anche da forti episodi di maltempo con possibili criticità ma, dato l’ampio grado di incertezza di questa ipotesi, per una conferma e i dovuti particolari sarà bene seguire gli aggiornamenti dei prossimi giorni.

Sabato 3 sarà una giornata di tempo stabile ed asciutto un po’ dappertutto; solo nelle Alpi occidentali vi sarà la possibilità di brevi piogge o isolati rovesci. Un po’ di nuvole potranno interessare l’estremo Nordovest e, sotto forma di cumuli temporanei, il resto delle Alpi e i rilievi delle Isole e della Calabria. Per il resto cielo sereno o poco nuvoloso con transito di velature passeggere al Centronord. Temperature con poche variazioni, ancora di sapore tardo estivo con massime per lo più comprese tra 23 e 29 gradi. Venti in prevalenza deboli, fino a moderati da nord nel Salento e nel Crotonese, di Scirocco nel Canale di Sardegna.

Domenica 4 le schiarite potrebbero essere complessivamente anche più ampie e diffuse. Un po’ di nuvolosità cumuliforme potrebbe interessare ancora i rilievi della Calabria meridionale e della Sicilia e soprattutto le Alpi centro-occidentali, dove non si esclude qualche breve scroscio di pioggia isolato. Temperature stazionarie. Insiste un moderato Scirocco nel Canale di Sardegna.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì 30 Settembre ore 12:57

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