Meteo: settembre si chiude con clima più estivo che autunnale!

Il mese di settembre si chiude ancora in compagnia dell’alta pressione che, stando agli ultimi aggiornamenti, continuerà a dominare la scena anche nei primi giorni di ottobre. La situazione, pertanto, resterà piuttosto tranquilla, con tempo in generale stabile, clima relativamente mite e poche variazioni.

Tuttavia, occorre segnalare le condizioni di maltempo che interessano l’Europa occidentale a causa di una perturbazione legata a una profonda depressione che si è formata sul vicino Atlantico (una vera e propria tempesta al largo delle coste irlandesi).

La parte marginale di questa tempesta, in transito sulla Francia e il Mediterraneo occidentale, andrà a lambire anche le nostre regioni più occidentali, dove si assisterà a un aumento della nuvolosità accompagnato anche da qualche sporadica precipitazione.

Al di là di questo aspetto, fino almeno al primo weekend di ottobre, e probabilmente anche all’inizio della prossima settimana, le perturbazioni più organizzate resteranno lontane dall’Italia, ostacolate dalla struttura anticiclonica che garantirà stabilità e temperature per lo più oltre la norma. Un inizio di ottobre, quindi, di nuovo all’insegna del tempo dalle caratteristiche più estive che autunnali.

Le previsioni meteo per oggi, mercoledì 30 settembre

Tempo stabile e soleggiato, con cielo sereno o poco nuvoloso, a parte la presenza di nubi più estese e dense al Nord-Ovest, in Sardegna e, in parte, anche nel resto dell’arco alpino e nelle regioni centrali tirreniche. Locali piovaschi non esclusi su Piemonte, Val d’Aosta e Ponente ligure. Temporanei annuvolamenti anche all’estremo Sud e in Sicilia.

Temperature massime stazionarie o in lieve calo e ancora al di sopra della norma in gran parte del Paese; valori per lo più fra 23 e 29 gradi con locali picchi di 30 gradi nel settore tirrenico e in Sardegna. Venti per lo più di debole intensità.

Le previsioni meteo per giovedì 1 ottobre

Da nuvoloso a coperto all’estremo Nord-Ovest, con deboli piogge possibili a ridosso delle Alpi occidentali. Un po’ di nuvole anche in Lombardia, Alpi orientali e regioni centrali tirreniche e Sardegna; brevi rovesci o temporali possibili nelle zone interne dell’isola nel pomeriggio. Tempo più stabile e soleggiato nel resto d’Italia.

Temperature pressoché stazionarie, a parte un lieve calo all’estremo Nord-Ovest; valori ancora relativamente miti nella maggior parte del territorio. Un po’ ventilato sullo Ionio e nel Canale di Sardegna.