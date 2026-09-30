FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo: settembre si chiude con clima più estivo che autunnale!

Meteo: settembre si chiude con clima più estivo che autunnale!

Le previsioni meteo per oggi, 30 settembre, vedono qualche nube in più al Nord-Ovest ma sostanzialmente poche piogge. Clima molto mite.
Previsione30 Settembre 2026 - ore 10:02 - Redatto da Redazione Meteo.it
Previsione30 Settembre 2026 - ore 10:02 - Redatto da Redazione Meteo.it
InserisciMeteo.ittra le tue fonti su Google

Il mese di settembre si chiude ancora in compagnia dell’alta pressione che, stando agli ultimi aggiornamenti, continuerà a dominare la scena anche nei primi giorni di ottobre. La situazione, pertanto, resterà piuttosto tranquilla, con tempo in generale stabile, clima relativamente mite e poche variazioni.

Tuttavia, occorre segnalare le condizioni di maltempo che interessano l’Europa occidentale a causa di una perturbazione legata a una profonda depressione che si è formata sul vicino Atlantico (una vera e propria tempesta al largo delle coste irlandesi).

La parte marginale di questa tempesta, in transito sulla Francia e il Mediterraneo occidentale, andrà a lambire anche le nostre regioni più occidentali, dove si assisterà a un aumento della nuvolosità accompagnato anche da qualche sporadica precipitazione.

Al di là di questo aspetto, fino almeno al primo weekend di ottobre, e probabilmente anche all’inizio della prossima settimana, le perturbazioni più organizzate resteranno lontane dall’Italia, ostacolate dalla struttura anticiclonica che garantirà stabilità e temperature per lo più oltre la norma. Un inizio di ottobre, quindi, di nuovo all’insegna del tempo dalle caratteristiche più estive che autunnali.

Le previsioni meteo per oggi, mercoledì 30 settembre

Tempo stabile e soleggiato, con cielo sereno o poco nuvoloso, a parte la presenza di nubi più estese e dense al Nord-Ovest, in Sardegna e, in parte, anche nel resto dell’arco alpino e nelle regioni centrali tirreniche. Locali piovaschi non esclusi su Piemonte, Val d’Aosta e Ponente ligure. Temporanei annuvolamenti anche all’estremo Sud e in Sicilia.

Temperature massime stazionarie o in lieve calo e ancora al di sopra della norma in gran parte del Paese; valori per lo più fra 23 e 29 gradi con locali picchi di 30 gradi nel settore tirrenico e in Sardegna. Venti per lo più di debole intensità.

Le previsioni meteo per giovedì 1 ottobre

Da nuvoloso a coperto all’estremo Nord-Ovest, con deboli piogge possibili a ridosso delle Alpi occidentali. Un po’ di nuvole anche in Lombardia, Alpi orientali e regioni centrali tirreniche e Sardegna; brevi rovesci o temporali possibili nelle zone interne dell’isola nel pomeriggio. Tempo più stabile e soleggiato nel resto d’Italia.

Temperature pressoché stazionarie, a parte un lieve calo all’estremo Nord-Ovest; valori ancora relativamente miti nella maggior parte del territorio. Un po’ ventilato sullo Ionio e nel Canale di Sardegna.

Seguici suDiscoverDiscoverWhatsAppWhatsApp
Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo: 1 ottobre più variabile in alcune zone! Clima sempre mite
    Previsione30 Settembre 2026

    Meteo: 1 ottobre più variabile in alcune zone! Clima sempre mite

    Le previsioni meteo per il primo giorno di ottobre vedono maggior variabilità nelle regioni occidentali, con clima generalmente ancora molto mite
  • Meteo 30 settembre: caldo quasi estivo e poche piogge!
    Previsione30 Settembre 2026

    Meteo 30 settembre: caldo quasi estivo e poche piogge!

    Le previsioni meteo per l'ultimo giorno di settembre vedono il dominio dell'anticiclone con temperature quasi estive e pochissima instabilità.
  • Meteo: ultimo giorno di settembre stabile e molto mite!
    Previsione29 Settembre 2026

    Meteo: ultimo giorno di settembre stabile e molto mite!

    Le previsioni meteo per domani, 30 settembre, indicano una giornata molto mite con valori quasi estivi, soprattutto al Centro-Nord e Sardegna.
  • Meteo: fine settembre con clima quasi estivo! Piogge assenti
    Previsione29 Settembre 2026

    Meteo: fine settembre con clima quasi estivo! Piogge assenti

    Le previsioni meteo per oggi, 29 settembre, indicano una giornata soleggiata su gran parte del Paese, con temperature dal sapore quasi estivo.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: ottobre al via con clima da tarda estate! Ma si intravede un cambiamento
Tendenza30 Settembre 2026
Meteo: ottobre al via con clima da tarda estate! Ma si intravede un cambiamento
La tendenza meteo per il primo weekend di ottobre e l'inizio della settimana vede ancora il dominio dell'anticiclone. Quando cambiano le cose?
Meteo: inizio ottobre nel segno di un clima tardo-estivo! La tendenza
Tendenza29 Settembre 2026
Meteo: inizio ottobre nel segno di un clima tardo-estivo! La tendenza
La tendenza meteo per l'inizio di ottobre vede ancora una robusta presenza anticiclonica sull'Italia dove domina un clima di stampo quasi estivo.
Meteo: ottobre al via nel segno di anticiclone e caldo fuori stagione!
Tendenza28 Settembre 2026
Meteo: ottobre al via nel segno di anticiclone e caldo fuori stagione!
La tendenza meteo per l'inizio di ottobre è ancora caratterizzata dall'anticiclone sull'Italia con poca insabilità e temperature quasi estive.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 30 Settembre ore 12:52

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154