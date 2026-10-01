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Meteo: 1 ottobre con qualche pioggia! Il clima rimane mite

Le previsioni meteo per oggi, primo giorno di ottobre, vedono qualche pioggia al Nord-Ovest e in Sardegna. Altrove tempo stabile e clima mite.
Previsione1 Ottobre 2026 - ore 10:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Per tutto il resto della settimana la situazione meteo, in Italia, sarà ancora dominata dalla presenza dell’alta pressione, che però nelle prossime ore non impedirà a una perturbazione atlantica (la numero 5 di settembre) di lambire il nostro Paese, portando ancora tra oggi (giovedì 1) e domani (venerdì 2) un po’ di nuvolosità più che altro al Nordovest e in Sardegna, comunque con poche piogge.

Nell’ultima parte della settimana l’alta pressione consoliderà la sua posizione sull’Italia e terrà a distanza le perturbazioni, garantendo tempo più soleggiato e stabile anche su queste aree del Paese.

Nel frattempo le temperature rimarranno in generale al di sopra delle medie stagionali, in alcuni casi con valori quasi estivi. Le ultime proiezioni non mostrano variazioni significative della circolazione atmosferica neppure agli inizi della prossima settimana, quando quindi è probabile che continui la fase di tempo stabile e temperature insolitamente alte. Un inizio di ottobre, quindi, di nuovo all’insegna di condizioni più estive che autunnali.

Le previsioni meteo per oggi, giovedì 1 ottobre

Cielo in generale nuvoloso o molto nuvoloso al Nordovest e Sardegna, con isolati piovaschi sulle Alpi Occidentali. Alternanza tra sole e momenti nuvolosi in Toscana e Sardegna, con la possibilità di isolati temporali pomeridiani sull’interno dell’Isola; nel resto d’Italia, prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature massime per lo più stazionarie o in leggero calo, comunque ancora quasi dappertutto al di sopra della norma. Moderata ventilazione su Ionio e Canale di Sardegna.

Le previsioni meteo per venerdì 2 ottobre

Cielo piuttosto nuvoloso su al Nordovest, Alpi Orientali, Emilia Occidentale e Sardegna. Maggiori schiarite nel resto del Paese, con solo delle velature e dei temporanei annuvolamenti su Toscana, Lazio, Calabria e Sicilia. Nel corso della giornata isolate piogge o brevi rovesci possibili sulle Alpi centro-occidentali e nelle zone interne e nord-occidentali della Sardegna.

Temperature senza notevoli variazioni; massime sempre relativamente miti, per lo più comprese fra 23 e 29 gradi. Ancora un po’ ventoso all’estremo Sud e intorno alla Sardegna.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 01 Ottobre ore 14:06

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