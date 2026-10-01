Meteo: clima tardo-estivo fino a metà settimana! Poi svolta autunnale?

Gli ultimi aggiornamenti dei modelli di previsione confermano che la situazione meteorologica sull’Italia non è destinata a cambiare neanche nella prima parte della prossima settimana. Una vasta area di alta pressione continuerebbe a proteggere non solo il nostro paese, ma gran parte del continente europeo. Le perturbazioni atlantiche sarebbero costerebbe a muoversi ad alte latitudini, tra le Isole Britanniche e la Scandinavia, mentre due aree cicloniche associate a condizioni di instabilità coinvolgerebbero il Mediterraneo orientale e l’area intorno alla Penisola Iberica.

Ne consegue per l’Italia l’insistenza di un tempo sostanzialmente stabile ed asciutto associato a una massa d’aria ancora relativamente calda per il periodo che manterrà un clima tipico di fine estate/inizio settembre con temperature ovunque oltre la norma, anche di 4-5 gradi nelle regioni centro-settentrionali. Le giornate risulteranno per lo più soleggiate anche se non mancherà qualche nuvola di passaggio; da segnalare domenica 4 e lunedì 5 la possibilità di qualche rovescio di pioggia nelle ore pomeridiane sulle aree alpine centro-occidentali.

Domenica un po’ di nuvolosità, per lo più irregolare, si concentrerà sulle aree alpine e sull’estremo Nord-Ovest con un cielo parzialmente nuvoloso; probabili locali e brevi rovesci di pioggia sulle Alpi pimontesi, in Valle d’Aosta e in forma più isolata sulle Alpi lombarde. Temperature per lo più tra 22 e 25 ma con valori fino a 26-27 al Centro-Sud e picchi di 28-29 in Sardegna. Insiste un moderato Scirocco nel Canale di Sardegna con mare mosso. Venti deboli e mari calmi o poco mossi altrove.

Questa situazione potrebbe interrompersi nella seconda parte della settimana: si profila infatti l’ipotesi che da giovedì 8 un fronte nord-atlantico possa fare il suo ingresso nel Mediterraneo con formazione di una circolazione ciclonica a ridosso del nostro Paese.

Se questa evoluzione si confermasse, assisteremmo ad un sensibile e diffuso peggioramento del tempo, accompagnato da piogge e temporali, venti anche forti e temperature in calo più sensibile al Centro-Nord. Ma dato l’ampio grado di incertezza di questa evoluzione, per una conferma e i dovuti particolari sarà bene seguire gli aggiornamenti dei prossimi giorni.