FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo: clima tardo-estivo fino a metà settimana! Poi svolta autun...

Meteo: clima tardo-estivo fino a metà settimana! Poi svolta autunnale?

La tendenza meteo fino a metà della prossima settimana indica giornate soleggiate e miti. Da giovedì 8 non si esclude il ritorno del maltempo.
Tendenza1 Ottobre 2026 - ore 11:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
Tendenza1 Ottobre 2026 - ore 11:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
InserisciMeteo.ittra le tue fonti su Google

Gli ultimi aggiornamenti dei modelli di previsione confermano che la situazione meteorologica sull’Italia non è destinata a cambiare neanche nella prima parte della prossima settimana. Una vasta area di alta pressione continuerebbe a proteggere non solo il nostro paese, ma gran parte del continente europeo. Le perturbazioni atlantiche sarebbero costerebbe a muoversi ad alte latitudini, tra le Isole Britanniche e la Scandinavia, mentre due aree cicloniche associate a condizioni di instabilità coinvolgerebbero il Mediterraneo orientale e l’area intorno alla Penisola Iberica.  

Ne consegue per l’Italia l’insistenza di un tempo sostanzialmente stabile ed asciutto associato a una massa d’aria ancora relativamente calda per il periodo che manterrà un clima tipico di fine estate/inizio settembre con temperature ovunque oltre la norma, anche di 4-5 gradi nelle regioni centro-settentrionali. Le giornate risulteranno per lo più soleggiate anche se non mancherà qualche nuvola di passaggio; da segnalare domenica 4 e lunedì 5 la possibilità di qualche rovescio di pioggia nelle ore pomeridiane sulle aree alpine centro-occidentali.

Domenica un po’ di nuvolosità, per lo più irregolare, si concentrerà sulle aree alpine e sull’estremo Nord-Ovest con un cielo parzialmente nuvoloso; probabili locali e brevi rovesci di pioggia sulle Alpi pimontesi, in Valle d’Aosta e in forma più isolata sulle Alpi lombarde. Temperature per lo più tra 22 e 25 ma con valori fino a 26-27 al Centro-Sud e picchi di 28-29 in Sardegna. Insiste un moderato Scirocco nel Canale di Sardegna con mare mosso. Venti deboli e mari calmi o poco mossi altrove. 

Questa situazione potrebbe interrompersi nella seconda parte della settimana: si profila infatti l’ipotesi che da giovedì 8 un fronte nord-atlantico possa fare il suo ingresso nel Mediterraneo con formazione di una circolazione ciclonica a ridosso del nostro Paese.

Se questa evoluzione si confermasse, assisteremmo ad un sensibile e diffuso peggioramento del tempo, accompagnato da piogge e temporali, venti anche forti e temperature in calo più sensibile al Centro-Nord. Ma dato l’ampio grado di incertezza di questa evoluzione, per una conferma e i dovuti particolari sarà bene seguire gli aggiornamenti dei prossimi giorni. 

Seguici suDiscoverDiscoverWhatsAppWhatsApp
Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo: ottobre al via con clima da tarda estate! Ma si intravede un cambiamento
    Tendenza30 Settembre 2026

    Meteo: ottobre al via con clima da tarda estate! Ma si intravede un cambiamento

    La tendenza meteo per il primo weekend di ottobre e l'inizio della settimana vede ancora il dominio dell'anticiclone. Quando cambiano le cose?
  • Meteo: inizio ottobre nel segno di un clima tardo-estivo! La tendenza
    Tendenza29 Settembre 2026

    Meteo: inizio ottobre nel segno di un clima tardo-estivo! La tendenza

    La tendenza meteo per l'inizio di ottobre vede ancora una robusta presenza anticiclonica sull'Italia dove domina un clima di stampo quasi estivo.
  • Meteo: ottobre al via nel segno di anticiclone e caldo fuori stagione!
    Tendenza28 Settembre 2026

    Meteo: ottobre al via nel segno di anticiclone e caldo fuori stagione!

    La tendenza meteo per l'inizio di ottobre è ancora caratterizzata dall'anticiclone sull'Italia con poca insabilità e temperature quasi estive.
  • Meteo, caldo fuori stagione e niente piogge: la tendenza dal 30 settembre
    Tendenza27 Settembre 2026

    Meteo, caldo fuori stagione e niente piogge: la tendenza dal 30 settembre

    Tra fine settembre e inizio ottobre non si profila nessuna perturbazione: alta pressione a oltranza e picchi vicini ai 30 gradi. La tendenza
Ultime newsVedi tutte
Meteo: ottobre al via con clima da tarda estate! Ma si intravede un cambiamento
Tendenza30 Settembre 2026
Meteo: ottobre al via con clima da tarda estate! Ma si intravede un cambiamento
La tendenza meteo per il primo weekend di ottobre e l'inizio della settimana vede ancora il dominio dell'anticiclone. Quando cambiano le cose?
Meteo: inizio ottobre nel segno di un clima tardo-estivo! La tendenza
Tendenza29 Settembre 2026
Meteo: inizio ottobre nel segno di un clima tardo-estivo! La tendenza
La tendenza meteo per l'inizio di ottobre vede ancora una robusta presenza anticiclonica sull'Italia dove domina un clima di stampo quasi estivo.
Meteo: ottobre al via nel segno di anticiclone e caldo fuori stagione!
Tendenza28 Settembre 2026
Meteo: ottobre al via nel segno di anticiclone e caldo fuori stagione!
La tendenza meteo per l'inizio di ottobre è ancora caratterizzata dall'anticiclone sull'Italia con poca insabilità e temperature quasi estive.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 01 Ottobre ore 14:18

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154