Meteo, ottobre al via con clima mite e tempo stabile

In questo avvio di ottobre l’alta pressione tende a consolidare la sua presenza sul nostro Paese, senza tuttavia impedire alla coda di una perturbazione atlantica (la perturbazione numero 5 di settembre) di portare ancora nuvole al Nord e in Sardegna, ma con effetti in termini di fenomeni alquanto scarsi e trascurabili. Nel fine settimana, con l’alta pressione stabilmente posizionata sulla nostra Penisola, ci attendono poi giornate in prevalenza soleggiate in tutta Italia, con piogge praticamente assenti, fatta eccezione per una blanda instabilità residua sulle zone alpine.

Anche le temperature, nei prossimi giorni, rimarranno al di sopra delle medie stagionali, con valori che in alcuni casi si avvicineranno a quelli tipici dell’estate. In base alle ultime proiezioni, non sono attesi grossi cambiamenti della situazione neppure agli inizi della prossima settimana, mentre un deciso e diffuso peggioramento del tempo appare possibile tra mercoledì 7 e giovedì 8 ottobre.

Le previsioni meteo per oggi, venerdì 2 ottobre

Nuvolosità molto variabile e irregolare su gran parte del Nord, Toscana, Umbria e Sardegna, in diradamento nel corso della giornata. Il rischio di eventuali brevi piovaschi sarà molto basso e comunque limitato alle zone alpine. Nel resto d’Italia prevalenza di tempo soleggiato, salvo modesti cumuli in sviluppo pomeridiano attorno ai rilievi.

Temperature senza grandi variazioni e sempre in generale al di sopra della norma: massime per lo più comprese fra 23 e 28 gradi, con locali punte di 29-30 °C su Toscana e Sardegna. Venti generalmente deboli, salvo rinforzi di Scirocco nel Canale di Sardegna. Mari: mossi lo Ionio e il Canale di Sardegna, calmi o poco mossi tutti gli altri.

Le previsioni meteo per sabato 3 ottobre

Sull’insieme del paese prevalenza di tempo soleggiato, fatto salvo per il passaggio di nubi innocue ad alta quota al Nord-Ovest e sulla Sardegna e temporanei modesti annuvolamenti pomeridiani attorno ai rilievi appenninici e della Sicilia. Nuvolosità localmente più densa nelle Alpi occidentali piemontesi, dove non si esclude qualche goccia di pioggia.

Temperature con poche variazioni. Prosegue il caldo anomalo, con valori nel complesso al di sopra delle medie stagionali: massime sempre per lo più comprese fra 23 e 27 gradi, con picchi di 28-29 °C su Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Sardegna. Venti generalmente deboli, salvo sul mare e sul Canale di Sardegna, dove soffieranno ancora moderati o tesi venti di Scirocco.