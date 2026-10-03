Meteo: domenica 4 piogge assenti, tanto sole e caldo insolito

Anche domani (domenica 4 ottobre) l’alta pressione garantirà prevalenza di tempo soleggiato, con piogge quasi del tutto assenti. Assieme al bel tempo insisterà anche un po’ di caldo anomalo, con temperature (soprattutto le massime) ancora diffusamente al di sopra della norma, in alcuni casi anche di 5-6 gradi; il caldo insolito per il periodo si farà sentire anche in montagna, dove lo zero termico rimarrà in generale posizionato tra i 3500 e i 4000 metri.

L’inizio della settimana non promette grandi cambiamenti, con un lunedì 5 ancora dominato dall’alta pressione e quindi caratterizzato da prevalenza di tempo soleggiato, pochissime piogge e temperature oltre i valori medi stagionali.

Le ultime proiezioni confermano invece che da martedì 6 è possibile il ritorno sull’Italia delle piovose perturbazioni atlantiche e quindi l’inizio di una fase più instabile, in cui anche le temperature potrebbero calare diffusamente e tornare quasi dappertutto su valori normali per il periodo. Si tratta però di una tendenza ancora piuttosto incerta, che andrà confermata alla luce dei prossimi aggiornamenti.

Le previsioni meteo per domenica 4 ottobre

Un po’ di nuvolosità sulle Alpi Occidentali, dove saranno possibili anche brevi e isolati acquazzoni pomeridiani. Nel resto del Paese prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, con appena qualche temporaneo e innocuo annuvolamento.

Temperature senza grandi variazioni: massime per lo più comprese fra 23 e 28 gradi, con possibili punte fino a 29-30 gradi. Moderati venti di Scirocco sulla Sardegna, i cui mari risulteranno in generale mossi; altrove venti deboli e mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per lunedì 5 ottobre

Alternanza tra sole e momenti nuvolosi su gran parte del Nord e Sardegna, comunque con pochi brevi rovesci pomeridiani solo sulle zone alpine. Nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, con appena qualche innocuo addensamento nuvoloso, nel pomeriggio, sulle zone appenniniche.

Temperature sempre al di sopra delle medie stagionali: massime quasi dappertutto al di sopra di 22 gradi, con punte fino a sfiorare i 30 gradi, specie nelle regioni tirreniche e in Sardegna.