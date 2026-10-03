FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo: domenica 4 piogge assenti, tanto sole e caldo insolito

Meteo: domenica 4 piogge assenti, tanto sole e caldo insolito

Le previsioni meteo per domani, domenica 4 ottobre, vedono il dominio dell'alta pressione con temperature di stampo quasi estivo e piogge assenti
Previsione3 Ottobre 2026 - ore 12:47 - Redatto da Redazione Meteo.it
Previsione3 Ottobre 2026 - ore 12:47 - Redatto da Redazione Meteo.it
InserisciMeteo.ittra le tue fonti su Google

Anche domani (domenica 4 ottobre) l’alta pressione garantirà prevalenza di tempo soleggiato, con piogge quasi del tutto assenti. Assieme al bel tempo insisterà anche un po’ di caldo anomalo, con temperature (soprattutto le massime) ancora diffusamente al di sopra della norma, in alcuni casi anche di 5-6 gradi; il caldo insolito per il periodo si farà sentire anche in montagna, dove lo zero termico rimarrà in generale posizionato tra i 3500 e i 4000 metri.

L’inizio della settimana non promette grandi cambiamenti, con un lunedì 5 ancora dominato dall’alta pressione e quindi caratterizzato da prevalenza di tempo soleggiato, pochissime piogge e temperature oltre i valori medi stagionali.

Le ultime proiezioni confermano invece che da martedì 6 è possibile il ritorno sull’Italia delle piovose perturbazioni atlantiche e quindi l’inizio di una fase più instabile, in cui anche le temperature potrebbero calare diffusamente e tornare quasi dappertutto su valori normali per il periodo. Si tratta però di una tendenza ancora piuttosto incerta, che andrà confermata alla luce dei prossimi aggiornamenti.

Le previsioni meteo per domenica 4 ottobre

Un po’ di nuvolosità sulle Alpi Occidentali, dove saranno possibili anche brevi e isolati acquazzoni pomeridiani. Nel resto del Paese prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, con appena qualche temporaneo e innocuo annuvolamento.

Temperature senza grandi variazioni: massime per lo più comprese fra 23 e 28 gradi, con possibili punte fino a 29-30 gradi. Moderati venti di Scirocco sulla Sardegna, i cui mari risulteranno in generale mossi; altrove venti deboli e mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per lunedì 5 ottobre

Alternanza tra sole e momenti nuvolosi su gran parte del Nord e Sardegna, comunque con pochi brevi rovesci pomeridiani solo sulle zone alpine. Nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, con appena qualche innocuo addensamento nuvoloso, nel pomeriggio, sulle zone appenniniche.

Temperature sempre al di sopra delle medie stagionali: massime quasi dappertutto al di sopra di 22 gradi, con punte fino a sfiorare i 30 gradi, specie nelle regioni tirreniche e in Sardegna.

Seguici suDiscoverDiscoverWhatsAppWhatsApp
Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo: weekend dal clima più estivo che autunnale! Le previsioni
    Previsione3 Ottobre 2026

    Meteo: weekend dal clima più estivo che autunnale! Le previsioni

    Le previsioni meteo per oggi, sabato 3 ottobre, vedono ancora una giornata stabile e soleggiata con clima da inizio o fine estate. Piogge assenti
  • Meteo, weekend all'insegna di tempo stabile e clima mite
    Previsione3 Ottobre 2026

    Meteo, weekend all'insegna di tempo stabile e clima mite

    Durante il weekend del 3-4 ottobre, l'alta pressione garantirà tempo stabile e soleggiato con temperature sopra la media e punte fino ai 29 °C
  • Meteo, le previsioni per il fine settimana del 3 e 4 ottobre
    Previsione2 Ottobre 2026

    Meteo, le previsioni per il fine settimana del 3 e 4 ottobre

    L'alta pressione nel fine settimana garantirà sull'Italia tempo stabile e soleggiato con temperature oltre la norma. Prosegue il caldo anomalo
  • Meteo, ottobre al via con clima mite e tempo stabile
    Previsione2 Ottobre 2026

    Meteo, ottobre al via con clima mite e tempo stabile

    Inizio di ottobre all’insegna del clima mite, venerdì nubi al Nord e in Sardegna. Sabato prevale il sole con temperature sopra la media, fino a 29°C
Ultime newsVedi tutte
Meteo: il caldo fuori stagione ha i giorni contati! Autunno in arrivo? La tendenza
Tendenza3 Ottobre 2026
Meteo: il caldo fuori stagione ha i giorni contati! Autunno in arrivo? La tendenza
Questa calma meteorologica, che andrà avanti fino ai primi giorni della settimana, sta per terminare: da mercoledì 7 si profila una decisa svolta
Meteo: weekend caldo e stabile, peggioramento da mercoledì 7 ottobre
Tendenza2 Ottobre 2026
Meteo: weekend caldo e stabile, peggioramento da mercoledì 7 ottobre
Primo weekend di ottobre con caldo anomalo e tempo stabile. Nuovo probabile peggioramento del tempo da mercoledì 7 ottobre
Meteo: clima tardo-estivo fino a metà settimana! Poi svolta autunnale?
Tendenza1 Ottobre 2026
Meteo: clima tardo-estivo fino a metà settimana! Poi svolta autunnale?
La tendenza meteo fino a metà della prossima settimana indica giornate soleggiate e miti. Da giovedì 8 non si esclude il ritorno del maltempo.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Sabato 03 Ottobre ore 16:06

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154