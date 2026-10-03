Meteo, weekend all'insegna di tempo stabile e clima mite

Sole, tempo stabile e caldo anomalo: questi i principali ingredienti del tempo sull’Italia per il primo weekend di ottobre e, in prospettiva, anche per la prima parte della prossima settimana. Determinante sarà l’azione invadente dell’alta pressione subtropicale, che resterà protesa dall’Africa nord-occidentale fino alla Penisola Balcanica e alla regione alpina, associata a una massa d’aria eccezionalmente calda per il periodo. Ne conseguono temperature oltre la norma a tutte le quote, con anomalie positive fino a 5-6 gradi al Nord e sulle regioni tirreniche, dove nei prossimi giorni si potranno ancora superare i 25 gradi. In montagna lo zero si manterrà generalmente compreso tra 3500 e 4000 metri. Anche all’alba, nonostante l’aria sia più frizzante, registriamo valori superiori alla media di 2-4 gradi al Centro-Nord e sulla Sardegna.

Un cambio della circolazione atmosferica potrebbe farsi strada a partire da giovedì 8, con il ritorno del flusso più umido e temperato atlantico e dunque anche di alcune precipitazioni, in un contesto climatico meno fuori stagione. Si tratta, tuttavia, di una tendenza ancora molto incerta.

Le previsioni meteo per oggi, sabato 3 ottobre

Sull’insieme del Paese prevarrà il tempo soleggiato, fatto salvo il passaggio di nubi innocue ad alta quota al Nord-Ovest e sulla Sardegna e temporanei modesti annuvolamenti pomeridiani attorno ai rilievi appenninici e siciliani. Nuvolosità localmente più densa sulle Alpi occidentali piemontesi, dove non si esclude qualche goccia di pioggia.

Temperature con poche variazioni. Prosegue il caldo anomalo, con valori nel complesso al di sopra delle medie stagionali: massime per lo più comprese fra 24 e 28 gradi, con picchi di 29 gradi su Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Sardegna. Venti generalmente deboli, salvo sul Canale di Sardegna, dove soffieranno ancora venti di Scirocco moderati o tesi.

Le previsioni meteo per domenica 4 ottobre

Poche variazioni, con tempo ancora stabile e generalmente soleggiato su tutte le regioni italiane. Da segnalare il passaggio di nuvolosità a quote medio-alte sulle regioni di Nord-Ovest e qualche sottile velatura sul Nord-Est, sulla Toscana e sulla Sardegna, oltre a modesti annuvolamenti pomeridiani attorno ai rilievi. Non si prevedono precipitazioni.

Temperature stazionarie, clima da fine estate e valori compresi tra 24 e 28 gradi, localmente fino a sfiorare i 29-30 gradi al Centro e sulla Sardegna. Venti moderati o tesi di Scirocco sul Canale di Sardegna, che resterà mosso o molto mosso. Per il resto, venti deboli e mari calmi o poco mossi.