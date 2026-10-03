Meteo: weekend dal clima più estivo che autunnale! Le previsioni

Sarà un fine settimana di tempo stabile e soleggiato, per la presenza sul nostro Paese di un’area di alta pressione allungata dal Nord Africa sul Mediterraneo Centrale e sui Balcani. Assieme al bel tempo le condizioni meteo saranno caratterizzate anche da temperature (soprattutto le massime) ancora oltre la norma, con anomalie positive anche di 5-6 gradi al Nord e nelle regioni tirreniche, dove sono attesi picchi oltre i 25 gradi; il caldo insolito per il periodo si farà sentire anche in montagna, dove lo zero termico si collocherà in generale tra i 3500 e i 4000 metri.

L’alta pressione e il bel tempo insisteranno fino a lunedì 5, poi si prospetta un deciso cambiamento del tempo e una svolta decisamente più autunnale.

In base alle ultime proiezioni, infatti, appare probabile che da martedì 6 le umide correnti atlantiche riescano a rompere il blocco dell’alta pressione e a tornare ad ad attraversare il nostro Paese, dando vita a una parte centrale della settimana decisamente più nuvolosa e piovosa, in cui anche le temperature dovrebbero scendere su valori più vicini alle medie stagionali. Si tratta, tuttavia, di una tendenza ancora piuttosto incerta.

Le previsioni meteo per oggi, sabato 3 ottobre

Un po’ di nuvolosità su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Sicilia e Sardegna, con la possibilità di isolati piovaschi sui rilievi; nel resto d’Italia bel tempo, con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature con poche variazioni e ancora caldo anomalo, con valori nel complesso al di sopra delle medie stagionali: in particolare massime per lo più comprese fra 24 e 28 gradi, con picchi di 29-30 gradi nelle regioni tirreniche e in Sardegna. Venti in prevalenza deboli, a eccezione di un moderato Scirocco sulla Sardegna.

Le previsioni meteo per domenica 4 ottobre

Tempo stabile e soleggiato praticamente in tutte le regioni. Da segnalare il passaggio di nuvolosità a quote medio-alte sulle regioni di Nord-Ovest e di qualche sottile velatura tra quelle di Nord-Est, la Toscana e la Sardegna, oltre a modesti annuvolamenti pomeridiani attorno ai rilievi. Non si prevedono precipitazioni.

Temperature stazionarie; clima da inizio o da fine estate, con valori compresi tra 24 e 28 gradi, localmente fino a sfiorare i 29-30 al Centro e sulla Sardegna. Venti moderati o tesi di Scirocco sul mare e canale di Sardegna, che restano mossi o molto mossi. Per il resto venti deboli e mari calmi o poco mossi.