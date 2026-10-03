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Meteo: il caldo fuori stagione ha i giorni contati! Autunno in arrivo? La tendenza

Questa calma meteorologica, che andrà avanti fino ai primi giorni della settimana, sta per terminare: da mercoledì 7 si profila una decisa svolta
Tendenza3 Ottobre 2026 - ore 11:24 - Redatto da Redazione Meteo.it
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La fase di calma meteorologica che stiamo osservando in queste ultime settimane dovrebbe mutare nel corso della settimana. I primi cambiamenti sarebbero attesi, in base alle attuali proiezioni, tra martedì 6 e mercoledì 7 quando una circolazione di aria più instabile proveniente dai Balcani dovrebbe raggiungere l’Italia, favorendo un aumento dell’instabilità atmosferica e lo sviluppo di rovesci sparsi o temporali: prima molto rapidamente al Nord-Est, poi anche sulle regioni del Centro-Sud peninsulare e sulla Sardegna.

Un peggioramento più consistente e generalizzato del tempo viene ad oggi confermato per la seconda parte della settimana, a carico di un’ampia saccatura nord atlantica, destinata ad affondare fin sopra il Mediterraneo centrale, dove potrebbe favorire la genesi di una circolazione ciclonica secondaria, in successiva lenta evoluzione sulla Penisola e sui mari prospicienti.

Le conseguenze sarebbero una diffusa e persistente fase perturbata e un progressivo abbassamento delle temperature. La massa d’aria più fresca associata al fronte, infatti, dovrebbe riversarsi sull’Italia a partire dalle regioni settentrionali, per raggiungere le regioni meridionali verso la fine della settimana.

Nella seconda parte della prossima settimana arriva l'autunno sull'Italia? La tendenza meteo

Tuttavia, è fondamentale sottolineare che si tratta di un’evoluzione a medio e lungo termine ancora molto incerta: i modelli faticano a simulare con sufficiente affidabilità la tendenza della settimana, a causa di un impianto circolatorio a livello atmosferico molto complesso su scala continentale. Diversi scenari sono ancora possibili, pertanto sarebbe inutile adesso scendere a dettagli che potrebbero tranquillamente essere smentiti e stravolti con i prossimi aggiornamenti.

Quello che possiamo dire, in estrema sintesi e restando abbastanza generici, è che il periodo estivo fuori stagione ha i giorni contati e che in settimana tornerà la pioggia: entro il weekend del 10-11 ottobre un pò tutti dovremmo osservare e registrare caratteristiche meteo-climatiche decisamente più autunnali

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Ultimo aggiornamento Sabato 03 Ottobre ore 11:56

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