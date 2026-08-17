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Meteo, svolta dopo il caldo: arrivano temporali e calo delle temperature in Italia. Le previsioni

La quarta ondata di calore del 2026 lascia spazio a piogge e rovesci con un deciso calo delle temperature in Italia.
Clima17 Agosto 2026 - ore 11:56 - Redatto da Redazione Meteo.it
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La terza settimana di agosto 2026 prende il via all'insegna di un clima instabile e variabile complice il transito di una serie di perturbazioni destinate ad attenuare la quarta intensa e prolungata ondata di calore della stagione. Scopriamo le previsioni meteo.

Meteo, stop alla quarta ondata di calore: piogge e temporali in Italia

Torna il maltempo in gran parte d'Italia dopo un lunghissimo periodo dominato dall'anticiclone nord-africano e dalla quarta ondata di calore della stagione 2026. Il transito della perturbazione n.3 di agosto è iniziato già da oggi, lunedì 17 agosto, con temporali e rovesci sulle zone di Nord-Est e regioni adriatiche con un conseguente calo delle temperature sulle regioni del Centro-Nord. Gli effetti della perturbazione si faranno sentire anche nella giornata di domani, martedì 18 agosto, anche sulle regioni del Centro-Sud dove il maltempo torna protagonista dopo settimane di caldo intenso ed afoso. Calano anche le temperature che si avvicinano a valori nella media del periodo. Stando alle attuali proiezioni, clima instabile e variabile anche nella parte centrale della settimana complice l'arrivo di una seconda perturbazione, la n.4 di agosto, che da giovedì 20 agosto si farà sentire sulle regioni del Nord.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, lunedì 17 agosto 2026: nuvole e rischio piogge su Veneto, Levante Ligure e Toscana. Dal pomeriggio annuvolamenti sparsi su gran parte del Paese con il rischio di rovesci e temporali sulle zone alpine, Venezie, Appennino Ligure, Emilia, gran parte del Centro, Appennino Campano, Gargano, Basilicata, rilievi della Calabria, interno della Sicilia e Sardegna Settentrionale. Dal punto di vista delle temperature calano i valori massimi avvicinandosi alla norma sulle regioni del Centro-Nord, mentre ancora caldo intenso al Sud e Isole.

Martedì 18 agosto 2026 bel tempo soleggiato sulle zone di Nord-Ovest, Toscana e Sardegna con qualche annuvolamento isolato. Alternanza di nuvole e piogge nel resto del Paese con fenomeni temporaleschi diffusi lungo tutto lo stivale. In lieve crescita le temperature massime al Nord-Ovest e Toscana, mentre in calo nelle regioni centrali adriatiche e al Sud.

Che tempo farà in Italia? Le tendenze della settimana

Le previsioni meteo delineano per la giornata di mercoledì 19 agosto 2026 rigonfiamento dell’alta pressione protesa dal Nord Africa e dell’aria calda che la contraddistingue con conseguente rialzo termico con una estensione sulle regioni settentrionale solo temporanea. Da giovedì 20 agosto 2026, infatti, è previsto un clima instabile e variabile per l'arrivo di una nuova perturbazione destinata ad attenuare il caldo intenso ed afoso delle ultime settimane. Verso il weekend valori in lieve aumento sulle regioni del Centro, mentre al Sud dopo il calo di inizio settimana è prevista una intensificazione del caldo con valori anomali di anche +4/6°C.

Nella giornata di mercoledì 19 agosto nuvole sparse tra il medio Adriatico e il Sud peninsulare, mentre schiarite sul resto d’Italia. Nuvole in aumento con il rischio di temporali isolati su su Alpi, alta Lombardia, alto Piemonte, interno del Lazio, Appenino centro-meridionale e monti delle Isole. Le temperature massime in crescita fatta eccezione per la Liguria: valori in crescita oltre la norma tra 31 e picchi di di 35-37 gradi.

Da giovedì 20 agosto 2026 è previsto un peggioramento per il transito della perturbazione n.5 del mese che interesserà le regioni di Nord-Ovest dove non si escludono fenomeni intensi e violenti con un diffuso calo delle temperature. Schiarite al Sud e Sicilia con le temperature ancora calde con valori intorno ai 35°C. Come sempre per conferme ed ulteriori dettagli vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti meteo.

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Ultimo aggiornamento Lunedì 17 Agosto ore 13:30

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