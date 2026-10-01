Meteo Italia, caldo fino al 5 ottobre: picchi di 29°C, poi arrivano le piogge

L'alta pressione continua a dominare la scena in Italia garantendo un clima stabile e mite con temperature di stampo estivo. Al Nord-Ovest e in Sardegna non si esclude qualche episodio di instabilità, ma senza piogge. Scopriamo le previsioni meteo.

Meteo, ancora sole e caldo sull'Italia

La settimana che ha segnato la fine di settembre e l'inizio di ottobre 2026 è ancora nel segno dell'alta pressione anche se nelle prossime ore è previsto l'arrivo di una perturbazione atlantica che lambirà alcune zone del nostro Paese.

Nel dettaglio tra oggi, giovedì 1 ottobre, e domani (venerdì 2 ottobre), non si escludono nuvole diffuse sulle zone di Nord-Ovest e Sardegna con piogge deboli e isolate. Nella parte finale della settimana clima stabile e soleggiato con temperature di gran lunga superiori alla media e valori quasi estivi. Per un inizio di ottobre nel segno dell'estate piuttosto che della stagione autunnale.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, giovedì 1 ottobre 2026: cielo nuvoloso sulle zone di Nord-Ovest e Sardegna con il rischio di isolati rovesci sulle Alpi Occidentali. Alternanza di sole e nuvole su Sardegna e Toscana con il rischio di isolati temporali pomeridiani sull’interno dell’Isola. Nel resto del Paese bel tempo soleggiato. Dal punto di vista termico, temperature stabili con valori quasi ovunque superiori alla norma.

Nella giornata di venerdì 2 ottobre 2026 nuvole sparse tra Nord-Ovest, Alpi Orientali, Emilia Occidentale e Sardegna. Schiarite nel resto del Paese con il rischio di annuvolamenti solo su Toscana, Lazio, Calabria e Sicilia. Attenzione: non si escludono piogge e rovesci sulle Alpi centro-occidentali e nelle zone interne e nord-occidentali della Sardegna. Stabili le temperature con le massime comprese quasi ovunque tra i 23-29 gradi.

Meteo, le proiezioni in vista del weekend: ancora sole in Italia

La tendenza meteo per il primo fine settimana di ottobre 2026 conferma condizioni anticicloniche in Italia. Clima stabile e asciutto con temperature anomale e valori di anche +3-4 gradi rispetto alla media del periodo. Prosegue anche per l'inizio di ottobre un clima di stampo estivo anche se questa lunga parentesi potrebbe chiudersi da giovedì 8 ottobre per l'arrivo di un fronte nord-atlantico lungo il Mediterraneo. Al momento si tratta di una proiezione, ma se venisse confermata assisteremo al ritorno di un clima perturbato con un conseguente calo delle temperature.

Intanto sabato 3 ottobre 2026 un'altra giornata di sole da Nord a Sud con il rischio di isolati temporali solo nelle Alpi occidentali. Nuvole sparse sull’estremo Nord-Ovest, Alpi e i rilievi delle Isole e della Calabria. Nel resto d'Italia bel cielo sereno con sole e temperature dal sapore estivo con massime comprese tra 23 e 29 gradi.

Anche domenica 4 ottobre 2026 sole su gran parte del Paese con qualche nuvolosità cumuliforme sui rilievi di Calabria meridionale e Sicilia e soprattutto sulle Alpi centro-occidentali. Stabili le temperature.