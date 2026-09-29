Meteo Italia, ultimi giorni di sole. Anche piogge in alcune zone. Le previsioni

Gli ultimi giorni di settembre 2026 sono all'insegna dell'anticiclone che ha assicura un clima mite e soleggiato con temperature di stampo estivo lungo tutto lo stivale, in particolare al Nord e Sardegna. Qualcosa cambia con l'arrivo del primo weekend di ottobre con il ritorno del maltempo in alcune zone.

Meteo, ultimi giorni d'estate

L'alta pressione si conferma l'indiscussa protagonista della fine di settembre 2026 con un clima soleggiato e senza piogge da Nord a Sud. L'anticiclone, infatti, insisterà per tutta la settimana ad eccezione delle Alpi occidentali e Sardegna dove non si esclude il rischio di un clima instabile e variabile. Caldo fuori stagione almeno fino al 1° ottobre 2026 con temperature di stampo estivo, soprattutto nelle ore diurne al Nord e Sardegna.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, martedì 29 settembre 2026: cielo sereno o poco nuvoloso su Alpi piemontesi e Prealpi lombarde. Dal pomeriggio tempo instabile, ma quasi ovunque soleggiato con il rischio di annuvolamenti su Calabria e Sicilia. Le temperature stabili con valori ben superiori alla norma compresi tra i 23-28°c e picchi fino ai 30 gradi in Sardegna.

Mercoledì 30 settembre 2026 alternanza di sole e nuvole su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e alta Lombardia, ma senza piogge. Nel resto del Paese bel tempo soleggiato con qualche nuvola. Stabili le temperature ancora con valori al di sopra della media.

Meteo, la tendenza dei primi giorni di ottobre 2026

Le previsioni meteo confermano il domino dell'alta pressione per gran parte della settimana con l'anticiclone stabile lungo tutto il Mediterraneo ed Europa centrale e orientale. Il clima resterà stabile con sole e temperature anomale considerando che siamo tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre.

Dal punto di vista termico, infatti, sono previsti valori anomali di +4-5 gradi rispetto alla media. Si tratta di marcate anomalie che dovrebbero rientrare non prima del weekend con il ripristino di condizioni climatiche tipiche del periodo. La conferma di temperature anomale e fuori stagione si registrano anche in montagna dove lo zero termico va oltre i 3500/3600 metri.

Da giovedì 1° ottobre 2026 ancora sole con qualche nuvola sulle regioni del Centro-Sud, Sicilia e Sardegna. Clima instabile, invece, sulle Alpi piemontesi e Valle d’Aosta con il rischio di isolati rovesci o temporali nelle ore pomeridiane. Nuvole sparse anche su Piemonte e Alpi Centrali. Bel tempo stabile nel resto d'Italia e in particolare al Nord dove si registra un calo delle temperature massime.