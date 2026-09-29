Meteo fine settembre: che tempo farà gli ultimi giorni del mese ?

Cosa dicono le previsioni meteo di fine settembre e che tempo farà negli ultimi giorni del mese? Per il 29 e 30 settembre ci attende un rinforzo dell'anticiclone sull'Italia. Avremo giornate soleggiate e temperature quasi estive con picchi di oltre 30 gradi in Sardegna. Insomma un vero e proprio colpo di coda dell'estate ad autunno già iniziato. Ecco tutti i dettagli

Meteo fine settembre: il colpo di coda dell'estate

Le previsioni meteo per fine settembre sottolineano la presenza dell’alta pressione di matrice africana. Sul nostro Paese, come in molte altre aree del continente, le giornate saranno quindi in generale soleggiate e stabili, con piogge praticamente assenti. Avremo inoltre temperature dal sapore quasi estivo, con valori al di sopra della norma, specie in Sardegna, dove saranno possibili picchi anche di oltre 30 gradi.

Al Nord e regioni tirreniche, invece, sono attese diverse punte di 27-28 gradi. Secondo le ultime tendenze meteo, inoltre, la situazione rimarrà in prevalenza soleggiata e stabile anche nella seconda parte della settimana ovvero nei primi giorni del mese di ottobre.

Nello specifico martedì 29 settembre tempo in generale soleggiato in tutta Italia, con pochi temporanei annuvolamenti e la possibilità di isolati e brevi acquazzoni solo nell’interno della Sicilia. Le temperature in Sardegna potranno raggiungere anche picchi di 31-32 gradi.

Mercoledì 30 settembre avremo una giornata soleggiata con qualche annuvolamento in più ma scarso rischio di piogge al Nordovest, nelle Alpi centrali, in Sardegna, tra l’interno e il settore ionico della Calabria e sulla Sicilia sud-orientale. Temperature pressoché stazionarie, sempre oltre la norma al Centro Nord e in Sardegna, con massime per lo più tra 22 e 29 gradi.

Tendenze meteo per i primi giorni di ottobre

Cosa accadrà a ottobre 2026? Le ultime proiezioni confermerebbero pochi cambiamenti di rilievo per il primo giorno di ottobre: nubi solo più dense nelle Alpi centro-occidentali e un po’ di nuvole alte con conseguenti velature in estensione al Nordest e nel settore peninsulare.

Per gran parte della settimana, quindi nei giorni a cavallo del cambio di mese, la circolazione sia ancora dominata dalle condizioni anticicloniche determinate da un’alta pressione estesa a gran parte del continente, figlia del congiungimento tra l’alta pressione protesa dal nord Africa e un'area anticiclonica centrata sulla Russia. In tutta l’area, quindi anche in Italia, ne conseguiranno condizioni meteorologiche stabili con giornate prevalentemente soleggiate.

Ciò che è bene sottolineare è che la massa d’aria sul nostro Paese risulterà inizialmente fino a 4-6 gradi più calda del normale nelle regioni centro-settentrionali e in Sardegna. Al Sud e in Sicilia invece avremo caratteristiche termiche nella norma o anche leggermente sotto nel versante ionico.