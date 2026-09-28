Meteo, torna l’anticiclone: temperature in aumento e punte fino a 31 gradi. Le previsioni

Gli ultimi giorni di settembre 2026 sono nel segno dell'anticiclone che torna indiscusso protagonista in Italia con un clima mite e temperature di stampo estivo. Scopriamo le previsioni meteo della settimana.

Meteo, alta pressione in Italia: colpo di coda dell'estate?

L'inizio della settimana delinea un clima tipicamente estivo su gran parte del Paese per la rimonta dell'alta pressione di matrice africana tornata a dominare il Mediterraneo Centrale. In Italia sono previste giornate soleggiate e climaticamente stabili con piogge assenti.

La presenza costante dell'alta pressione determinerà anche un aumento delle temperature che, quasi ovunque, sfioreranno i 27-28 gradi con picchi anche fino ai 30°c. Ultimi scampoli d'estate sull'Italia anche in vista della seconda parte della settimana anche se non si esclude il rischio di giornate instabili.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, lunedì 28 settembre 2026: cielo sereno su tutta Italia. Dal pomeriggio nuvole sparse sull'estremo Sud, Calabria e Sicilia, ma senza piogge. Bel tempo soleggiato altrove con temperature in crescita e valori compresi tra i 24-26 gradi e picchi fino ai 30°C.

Anche martedì 29 settembre 2026 bel tempo soleggiato su gran parte d'Italia con nuvole sparse solo sulla Sicilia. Temperature stabili da Nord a Sud con picchi fino ai 32 gradi sulla Sardegna.

Meteo, che tempo farà ad inizio ottobre 2026?

La tendenza meteo per la fine di settembre e l'inizio di ottobre 2026 delinea un clima ancora estivo per il dominio dell'alta pressione lungo il Mediterraneo. In tutta Italia sono previste condizioni meteorologiche stabili con giornate soleggiate e temperature anomale con anche +4-6 gradi rispetto alla norma con picchi di oltre 30°C in Sardegna e Sicilia.

Si tratta di vere e proprie anomalie termiche destinate a rientrare nei primi giorni di ottobre anche se, almeno fino a sabato 3 ottobre 2026, è previsto un clima stabile e soleggiato con qualche passaggio nuvoloso e il rischio di locali rovesci o temporali solo sulle Alpi cento-occidentali e Sardegna.

Dati alla mano nella giornata di mercoledì 30 settembre 2026 ancora sole con qualche nuvola sparsa sulle zone di Nord-Ovest, Alpi Centrali e zone interne della Calabria, Sardegna e Sicilia. Dal punto di vista termico, temperature stabili con valori ancora superiori tra i 22 e 29 gradi e picchi fino ai 30°C in Sardegna. Nessun grande cambiamento in vista dei primi giorni di ottobre.