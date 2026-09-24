Meteo ottobre, temperature sopra la media: ecco quando potrebbero tornare le piogge

Ottobre 2026 potrebbe iniziare con un volto decisamente poco autunnale sull’Italia. Le ultime proiezioni dei modelli stagionali indicano infatti temperature superiori alle medie climatiche, con la possibilità di fasi stabili e particolarmente miti soprattutto durante la prima parte del mese.

Lo scenario potrebbe però cambiare con il passare delle settimane. Le tendenze attualmente disponibili mostrano infatti un possibile aumento delle precipitazioni verso metà ottobre e soprattutto nella seconda parte del mese, quando le perturbazioni atlantiche potrebbero trovare maggiore spazio sul Mediterraneo.

Meteo ottobre 2026, temperature sopra la media

Secondo le più recenti elaborazioni basate sul modello europeo ECMWF, ottobre potrebbe presentare ancora anomalie termiche positive su una parte consistente dell'Europa e dell'Italia.

Nella prima fase del mese le temperature potrebbero risultare fino a 2-3 gradi superiori alle medie del periodo in alcune aree, in particolare sulle regioni del Nord e su parte del Centro.

Anche le proiezioni stagionali elaborate da Arpa Piemonte sulla base dell'ensemble europeo C3S mostrano per ottobre un segnale prevalentemente caldo: oltre tre quarti dei modelli presi in considerazione prospettano condizioni con temperature superiori alla norma.

Non significa naturalmente che farà caldo ininterrottamente per tutto il mese. All'interno di una tendenza mensile più mite possono verificarsi brevi fasi fresche o passaggi perturbati.

Possibile Ottobrata nella prima parte del mese

Lo scenario previsto per l'inizio di ottobre lascia aperta anche la possibilità della classica Ottobrata, cioè una fase caratterizzata da alta pressione, tempo abbastanza stabile e temperature insolitamente miti per il periodo.

Le giornate potrebbero quindi risultare ancora gradevoli e localmente quasi estive nelle ore centrali, soprattutto quando il cielo sarà sereno e l'alta pressione riuscirà a estendersi sul Mediterraneo. Le condizioni tenderanno comunque a diventare progressivamente più autunnali con l'avanzare del mese.

Quando arrivano le piogge a ottobre?

Il passaggio più interessante riguarda proprio le precipitazioni. Gli ultimi aggiornamenti indicano un possibile cambio della circolazione atmosferica intorno alla metà di ottobre, quando le perturbazioni atlantiche potrebbero iniziare a raggiungere con maggiore frequenza il Mediterraneo.

Il segnale diventa più marcato nella seconda metà del mese, con la possibilità di precipitazioni superiori alla norma in alcune zone del Nord-Ovest e del Centro-Sud. Anche le proiezioni stagionali C3S mostrano per ottobre una configurazione più favorevole all'ingresso delle depressioni nord-atlantiche verso l'Europa meridionale e l'Italia.

Piogge più probabili dopo metà ottobre

In base alle proiezioni disponibili oggi, quindi, ottobre potrebbe essere diviso idealmente in due fasi.

La prima parte avrebbe maggiori probabilità di trascorrere con temperature sopra la media e periodi di stabilità atmosferica.

Tra metà e fine ottobre, invece, potrebbero aumentare le occasioni per il ritorno delle perturbazioni e delle piogge.

Non è ancora possibile stabilire con precisione quali giornate saranno interessate dal maltempo: a questa distanza temporale i modelli consentono di individuare soltanto tendenze generali e anomalie rispetto alla climatologia.

Attenzione al Mediterraneo ancora molto caldo

Un elemento da tenere sotto osservazione sarà la temperatura del Mar Mediterraneo. Dopo i mesi estivi, le acque presentano ancora in diverse zone anomalie termiche positive. Un mare particolarmente caldo può trasferire maggiori quantità di calore e umidità all'atmosfera quando arrivano masse d'aria più fredde.

È uno dei motivi per cui le fasi perturbate autunnali sul Mediterraneo devono essere monitorate con attenzione, anche se non è possibile oggi prevedere eventuali fenomeni intensi con settimane di anticipo.

Meteo ottobre 2026 al Nord

Per il Nord Italia la prima parte di ottobre potrebbe risultare ancora piuttosto mite, con anomalie termiche più evidenti rispetto alle regioni meridionali.

Successivamente potrebbe aumentare la possibilità di passaggi perturbati, in particolare sulle regioni nord-occidentali. Piemonte, Liguria e Lombardia potrebbero dunque vedere un maggiore ritorno delle precipitazioni con l'avanzare del mese, anche se la distribuzione effettiva delle piogge potrà essere valutata solo a ridosso degli eventi.

Meteo ottobre 2026 al Centro

Anche al Centro Italia le temperature potrebbero mantenersi inizialmente sopra la media. Toscana, Lazio, Umbria e Marche potrebbero alternare giornate stabili a fasi progressivamente più instabili nel corso di ottobre, soprattutto qualora le perturbazioni atlantiche riuscissero ad affondare verso il Mediterraneo. Il segnale pluviometrico tende ad aumentare nella seconda parte del mese.

Meteo ottobre 2026 al Sud e sulle Isole

Per il Sud Italia lo scenario potrebbe diventare particolarmente interessante con il trascorrere delle settimane.

Arpa Piemonte, analizzando le mappe stagionali europee, segnala per ottobre una configurazione di pressione più bassa sul Mediterraneo orientale che potrebbe favorire maggiore instabilità soprattutto sulle regioni meridionali.

Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna dovranno quindi essere monitorate soprattutto nella fase centrale e finale del mese, quando potrebbero aumentare le occasioni per piogge e temporali.

Ottobre 2026 sarà caldo e piovoso?

Al momento il quadro più probabile è quello di un mese con temperature mediamente superiori alla norma, ma non necessariamente asciutto.

Anzi, le proiezioni stagionali suggeriscono un Mediterraneo potenzialmente più esposto alle perturbazioni rispetto alle settimane precedenti.

La tendenza può essere riassunta così: inizio di ottobre più mite e stabile, maggiore possibilità di piogge avvicinandosi alla metà del mese e nella seconda parte di ottobre.

Le previsioni stagionali, però, non consentono di stabilire oggi quali saranno esattamente le giornate di pioggia o le città coinvolte. Saranno gli aggiornamenti a breve e medio termine, man mano che ottobre si avvicinerà, a definire con maggiore precisione lo scenario.