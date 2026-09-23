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Meteo Italia, arriva il fronte freddo: temporali in alcune zone e temperature in calo. Le previsioni

Una rapida perturbazione sta per colpire l'Italia con temporali e temperature in calo da Nord a Sud.
Clima23 Settembre 2026 - ore 11:30 - Redatto da Redazione Meteo.it
Clima23 Settembre 2026 - ore 11:30 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Nella giornata dell'equinozio d'autunno oggi, mercoledì 23 settembre 2026, clima stabile su gran parte d'Italia. Tutto cambia nelle prossime ore per il transito di una rapida perturbazione accompagnata da una massa d'aria fredda che determinerà un calo delle temperature.

Meteo, dal caldo al freddo in Italia

Clima stabile e soleggiato in Italia, ma le previsioni meteo delineano l'arrivo di una massa d'aria fresca dal Balcani destinata a far crollare le temperature di anche 5-7 gradi nelle prossime ore. A

peggiorare la situazione anche il transito della perturbazione n.4 di settembre che interesserà dapprima le regioni di Nord-Est e alto Adriatico prima di raggiungere il Centro-Sud entro venerdì-sabato. Successivamente non si esclude una rimonta dell'alta pressione che ripristinerà condizioni climatiche di tempo stabile con temperature in crescita e valori fino ai 30°C.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, mercoledì 23 settembre 2026: clima instabile in Sicilia, Calabria e Sardegna dove non si esclude il rischio di piogge e temporali. Bel tempo nel resto del Paese con il rischio di rapidi annuvolamenti sulle zone di Nordovest. Dal punto di vista termico, temperature in calo con valori al di sotto della media.

Giovedì 24 settembre 2026 bel tempo soleggiato al Nord con qualche annuvolamento sulle regioni del Centro e Sardegna dove non si escludono isolati temporali. Nella seconda parte della giornata nubi variabili ma in aumento al Centro-Nord con piogge occasionali nelle Alpi orientali di confine e locali rovesci la sera possibili su Venezia Giulia, Romagna e Marche. Le temperature massime in rialzo anche sensibile con valori compresi tra i 23 e i 28 gradi e picchi fino ai 30 gradi sulle Isole.

Meteo, che tempo farà nei prossimi giorni in Italia?

La tendenza meteo delinea da venerdì 25 settembre 2026 il transito della perturbazione n.4 del mese accompagnata da una massa d'aria fresca su gran parte del Paese. Non si escludono fenomeni temporaleschi intensi e violenti con il rischio di grandinate, raffiche di vento e locali nubifragi lungo le regioni centrali adriatiche, il Sud e la Sicilia.

Nel resto del Paese clima soleggiato con il rischio di una residua nuvolosità a bassa quota in mattinata sulla Val Padana occidentale, in Emilia Romagna e sulla Sardegna. Calano le temperature massime sulla valle padana, sulle regioni orientali e meridionali peninsulari, mentre lungo l’Adriatico il termometro non dovrebbe superare i 22-23 gradi. In Sardegna clima ancora caldo con picchi tra i 30-31 gradi.

Le previsioni meteo in vista dell'ultimo weekend di settembre delineano il ritorno dell'alta pressione da Nord a Sud con clima stabile e soleggiato e temperature che potranno sfiorare i 28-30°C. Infine la tendenza meteo in vista dell'inizio di ottobre conferma un clima stabile con caldo anomalo e precipitazioni scarse o del tutto assenti a conferma dell’onda lunga dell’estate 2026 da record.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì 23 Settembre ore 15:46

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