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Meteo Italia, arriva il primo assaggio d’autunno: temperature giù fino a 7 gradi. Le previsioni

Con l'equinozio d'autunno arriva nel nostro Paese aria più fresca proveniente dai Balcani. Il calo termico atteso da domani ci darà un primo vero assaggio d'autunno.
Clima22 Settembre 2026 - ore 11:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Con l'equinozio d'autunno arrivano anche i primi segnali di cedimento dell'alta pressione. Nei prossimi giorni il meteo ci darà un primo, vero assaggio d'autunno, con temperature in calo in diverse regioni d'Italia. L'estate è davvero finita?

Domani atteso calo termico in diverse regioni

Le ultime tendenze meteo indicano l’ingresso di aria più fresca dai Balcani nelle nostre regioni, che porteranno a un calo delle temperature. I primi effetti del fenomeno si avvertiranno inizialmente soprattutto in Pianura Padana e lungo il versante adriatico, ma entro domani, mercoledì 23 settembre, il calo termico arriverà a farsi sentire anche nel resto d’Italia.

Tempo instabile sulle Isole, con rovesci e temporali isolati durante la giornata. Possibili brevi piogge pomeridiane anche nella bassa Calabria. Nel resto del Paese il tempo sarà stabile, con solo temporanei annuvolamenti al Nord e sul medio Adriatico.

Temperature in calo, con valori massimi leggermente sotto la media in gran parte del territorio. Ancora ventoso al Centro-Sud. Mari generalmente mossi, fino a molto mossi nel Tirreno occidentale, basso Adriatico e Ionio. Le temperature caleranno di alcuni gradi rispetto ai livelli molto alti degli ultimi giorni, assestandosi temporaneamente anche sotto la media.

Tornerà il caldo nei prossimi giorni?

I venti freschi provenienti da nord-est si indeboliranno giovedì, favorendo un lieve aumento termico, anch’esso di breve durata. Il passaggio di una nuova perturbazione (la numero 4 del mese), atteso giovedì 24 settembre a fine giornata, interesserà dapprima l’estremo Nord-Est, per poi scivolare venerdì verso il Centro-Sud, lasciando gli ultimi fenomeni residui all’estremo Sud nella mattinata di sabato.

Questa fase sarà segnata da un nuovo calo delle temperature, più evidente nelle regioni orientali del Paese. È molto probabile che l’alta pressione torni a rinforzarsi e, già nel fine settimana, riporti condizioni di stabilità, accompagnate da un’ulteriore risalita delle temperature che, entro l’inizio della prossima settimana, torneranno diffusamente sopra la media, con punte intorno ai 30 gradi. Ovviamente si tratta di previsioni nel medio-lungo periodo, che andranno confermate nel corso dei prossimi giorni.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 22 Settembre ore 16:18

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