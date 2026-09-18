Meteo, allerta gialla per piogge e criticità il 19 settembre 2026 in Italia: le regioni a rischio

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, sabato 19 settembre 2026, un nuovo bollettino di allerta meteo gialla in Italia per piogge ed eventi meteorologici estremi. Scopriamo le zone a rischio.

Allerta gialla per piogge il 19 settembre 2026 in Italia: le regioni a rischio

Un "sabato" bagnato in diverse regioni d'Italia interessate dallo stato di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali. Il transito della perturbazione n.2 di settembre 2026 continua a farsi sentire in gran parte del Paese con fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da spingere la Protezione Civile a diramare un bollettino di allerta meteo gialla.

Ecco la lista delle regioni e delle zone coinvolte nello stato di allerta meteo gialla per piogge e temporali il 19 settembre 2026:

Abruzzo : Marsica, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno;

: Marsica, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno; Basilicata : Basi-A1, Basi-B, Basi-E2, Basi-E1, Basi-A2, Basi-D, Basi-C;

: Basi-A1, Basi-B, Basi-E2, Basi-E1, Basi-A2, Basi-D, Basi-C; Marche ;

; Molise : Frentani - Sannio - Matese, Litoranea, Alto Volturno - Medio Sangro;

: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea, Alto Volturno - Medio Sangro; Puglia : Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Salento, Bacini del Lato e del Lenne, Basso Fortore, Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno,;

: Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Salento, Bacini del Lato e del Lenne, Basso Fortore, Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno,; Puglia Centrale Adriatica;

Centrale Adriatica; Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Centro-Meridionale e isole Pelagie.

Meteo, allerta gialla il 19 settembre 2026 per rischio idrogeologico in Italia: ecco dove

Infine non è da sottovalutare lo stato di allerta meteo gialla emesso dal Dipartimento della Protezione Civile per rischio idrogeologico che corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità.

A seguire la lista delle regioni coinvolte nello stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico il 19 settembre 2026: