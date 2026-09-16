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Meteo, allerta arancione e gialla per maltempo il 17 settembre 2026 in Italia: le regioni e zone a rischio

Scatta una duplice allerta arancione e gialla il 17 settembre 2026 in Italia: tutte le regioni e zone interessate dal maltempo.
Clima16 Settembre 2026 - ore 16:59 - Redatto da Redazione Meteo.it
Clima16 Settembre 2026 - ore 16:59 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di domani, giovedì 17 settembre 2026, un bollettino di allerta meteo arancione e gialla in Italia. Ecco tutte le regioni e zone coinvolte.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta arancione e gialla per piogge il 17 settembre 2026

Dopo giornata segnata dal ritorno dell'Anticiclone delle Azzorre che ha garantito un clima stabile e soleggiato da Nord a Sud, il maltempo torna protagonista sulle regioni settentrionali per il transito della perturbazione n.2 di settembre.

Nella giornata di giovedì 17 settembre 2026 scatta l'allerta arancione di moderata criticità che indica la presenza di possibili fenomeni meteorologici intensi e diffusi che comportano pericoli significativi per le persone e danni a cose e infrastrutture.

Nel dettaglio l'allerta arancione per rischio piogge e temporali scatta il 17 settembre 2026 nelle regioni e zone:

  • Emilia Romagna: Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense;
  • Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Levante.

Non solo, da segnalare anche l'allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali il 17 settembre 2026 in 8 regioni d'Italia. Ecco le zone nel dettaglio:

  • Emilia Romagna: Bassa collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Alta collina romagnola, Costa ferrarese, Pianura bolognese, Pianura ferrarese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura reggiana di Po, Pianura piacentino-parmense, Montagna romagnola, Pianura reggiana, Pianura modenese, Collina bolognese, Montagna bolognese;
  • Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino di Levante / Carso;
  • Liguria: Bacini Liguri Padani di Ponente;
  • Lombardia: Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Alta Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Appennino pavese, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale;
  • Marche;
  • Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt, Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Alto, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia;
  • Umbria: Medio Tevere, Chiascio - Topino, Alto Tevere, Trasimeno - Nestore, Nera - Corno, Chiani - Paglia;
  • Veneto: Dolomiti Occidentali: Agordino, Zoldano, alta Val Boite, Dolomiti orientali: Cadore, Comelico, Pianura centro meridionale e Bassa padovana - Bacini Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Colli Euganei e Colli Berici - Bacini Bacchiglione Fratta-Gorzone, Costa centro meridionale - Bacini Brenta Bacchiglione, Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Costa meridionale e Delta Po - Bacini Fissero Tartaro Canalbianco, Po, Adige, Alta pianura trevigiana occidentale - Bacini Piave, Sile, Scolante in Laguna, Prealpi trevigiane - Bacino Livenza, Pianura centro meridionale - Bacini Bacchiglione Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Fissero Tartaro Canalbianco, Prealpi bellunesi Valbelluna/Feltrino - Bacino Piave, Alta pianura trevigiana orientale - Bacino Livenza, Feltrino - Bacino Cismon, Pianura centro-orientale - Bacini del Piave, Sile, Scolante in Laguna, Pianura tra Livenza e Piave, Pianura polesana centrale - Bacini Fissero Tartaro Canalbianco,Po, Adige, Prealpi trevigiane - Bacino Piave, Lessinia meridionale e alta pianura veronese - Bacino Adige, Costa centro-orientale - Bacini del Piave, Sile, Scolante in Laguna, Pianura tra Livenza e Piave, Costa orientale Bacini Livenza, Lemene, Tagliamento, Pianura tra Livenza e Piave, Pianura orientale - Bacini Livenza, Lemene, Pianura tra Livenza e Piave, Alpago Cansiglio - Bacino Piave, Prealpi orientali, Baldo e Lessinia settentrionale - Bacino Adige, Pianura centrale - Bacini Brenta Bacchiglione, Muson, Scolante in Laguna, Polesine occidentale, Bassa Veronese e Valli Grandi Veronesi - Bacini Fissero Tartaro Canalbianco, Po, Adige, Pedemontana e alta pianura centrale - Bacini Brenta Bacchiglione Agno-Guà Alpone, Prealpi vicentine Altopiano dei Sette Comuni - Bacini Brenta Bacchiglione Agno.

Allerta gialla per criticità il 17 settembre 2026 in Italia: ecco dove

Attenzione: sempre per giovedì 17 settembre 2026 scatta anche l'allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico in Italia. La Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla per rischio idraulico solo in Emilia Romagna nelle zone: Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense.

Infine, da non sottovalutare, è lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico che corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità. Ecco le regioni e zone interessate dall'allerta gialla per rischio idrogeologico il 17 settembre 2026:

  • Emilia Romagna: Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense;
  • Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino di Levante / Carso;
  • Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Levante;
  • Lombardia: Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano;
  • Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt, Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Alto, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia;
  • Veneto: Costa meridionale e Delta Po - Bacini Fissero Tartaro Canalbianco, Po, Adige, Pianura centro-orientale - Bacini del Piave, Sile, Scolante in Laguna, Pianura tra Livenza e Piave, Pianura polesana centrale - Bacini Fissero Tartaro Canalbianco,Po, Adige, Costa centro-orientale - Bacini del Piave, Sile, Scolante in Laguna, Pianura tra Livenza e Piave, Costa orientale Bacini Livenza, Lemene, Tagliamento, Pianura tra Livenza e Piave, Pianura orientale - Bacini Livenza, Lemene, Pianura tra Livenza e Piave, Polesine occidentale, Bassa Veronese e Valli Grandi Veronesi - Bacini Fissero Tartaro Canalbianco, Po, Adige.
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Ultimo aggiornamento Mercoledì 16 Settembre ore 18:17

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