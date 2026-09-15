Caldo anomalo, il rischio non finisce con l’estate: sempre più eventi estremi anche fuori stagione

Il caldo anomalo dell’estate 2026 non rappresenta solo un ricordo delle temperature elevate registrate tra giugno e agosto. Una parte importante dell’energia accumulata è ancora presente nei mari che circondano l’Italia e potrebbe avere effetti anche durante l’autunno.

A evidenziarlo sono le analisi più recenti di Copernicus e CNR-LaMMA, che descrivono un’estate eccezionalmente calda sia sulla terraferma sia sulla superficie del Mediterraneo.

Estate 2026 da record: i dati di Copernicus

Secondo il Copernicus Climate Change Service, agosto 2026 è stato il mese di agosto più caldo mai registrato a livello globale nel dataset ERA5.

La temperatura media globale dell’aria superficiale ha raggiunto 16,96 °C, circa 0,85 °C sopra la media del periodo 1991-2020. Agosto 2026 è risultato inoltre, sostanzialmente a pari merito con luglio 2023, il mese più caldo mai osservato a livello globale.

Anche l’Europa ha vissuto un’estate particolarmente calda. Nel complesso, l’estate meteorologica 2026 è stata la terza più calda mai registrata in Europa, mentre per l’Europa occidentale è risultata addirittura la più calda della serie storica analizzata da ERA5.

La temperatura media dell’Europa occidentale tra giugno e agosto è stata di 21,69 °C, ben 2,54 °C sopra la media 1991-2020. In molte aree di Francia, Italia, Balcani ed Europa centrale, ad agosto sono state registrate anomalie comprese generalmente tra 3 e 5 gradi.

Mediterraneo molto caldo: cosa sta succedendo

Uno degli elementi più significativi riguarda però il Mediterraneo. Le analisi del Consorzio LaMMA-CNR, aggiornate alla fine di agosto, evidenziano come il calore anomalo non sia presente soltanto sulla superficie del mare, ma anche negli strati più profondi.

Nel luglio 2026 la temperatura superficiale media del Mediterraneo è stata di circa 27 °C, il valore più elevato per il mese di luglio dal 1993.

Il dato forse ancora più significativo riguarda le ondate di calore marine: secondo LaMMA-CNR, circa il 79% del Mediterraneo ha sperimentato almeno un giorno caratterizzato da un’ondata di calore marina classificata come forte o superiore.

A fine agosto la situazione era diventata più differenziata: alcune zone avevano iniziato a raffreddarsi, mentre nuove anomalie importanti erano presenti soprattutto nei pressi del Canale di Sicilia e dell’Adriatico. Non è quindi corretto parlare di un Mediterraneo uniformemente caldissimo, ma resta un importante accumulo di energia nel bacino.

Perché un mare caldo può favorire fenomeni più intensi

Il meccanismo è chiarosemplice. Un mare più caldo può trasferire all’atmosfera una maggiore quantità di calore e vapore acqueo. Se sopra il Mediterraneo arriva una perturbazione accompagnata da aria più fresca e da condizioni atmosferiche instabili, questa maggiore disponibilità di energia e umidità può contribuire ad alimentare i temporali.

È però importante evitare un collegamento automatico. Il CNR sottolinea esplicitamente che un Mediterraneo caldo non basta da solo a produrre temporali violenti, nubifragi o altri fenomeni intensi. Sono necessarie determinate configurazioni atmosferiche, come instabilità, convergenza dei venti, trasporto di umidità e meccanismi capaci di sollevare l’aria.

Il mare caldo rappresenta quindi un possibile fattore amplificante, non la causa unica di un evento meteorologico estremo.

Autunno 2026 in Italia: quali zone potrebbero essere più esposte?

Non è possibile stabilire con settimane o mesi di anticipo dove si verificheranno eventuali fenomeni intensi. Il Mediterraneo, tuttavia, rappresenta una delle principali fonti di umidità per le perturbazioni che raggiungono l’Italia durante l’autunno.

Particolare attenzione viene normalmente riservata alle aree costiere e alle zone esposte ai flussi umidi provenienti dal mare, comprese diverse parti della Liguria, Toscana, Lazio, Campania, Calabria, Sicilia, Sardegna e regioni adriatiche.

Questo non significa che queste regioni saranno necessariamente interessate da eventi estremi nell’autunno 2026: la localizzazione e l’intensità dei singoli episodi potranno essere valutate soltanto attraverso previsioni meteorologiche a breve termine.

Il caldo anomalo può continuare anche dopo l’estate?

Sì. La fine dell’estate meteorologica non comporta automaticamente la fine delle anomalie termiche. Copernicus segnala che il caldo eccezionale osservato nell’Europa occidentale durante l’estate 2026 è proseguito anche nei primi giorni di settembre. Inoltre, le temperature superficiali dei mari europei hanno raggiunto valori record per agosto in numerose aree, compreso il Mediterraneo occidentale.

Il calore accumulato nel mare tende inoltre a disperdersi più lentamente rispetto a quello presente nell’atmosfera. Per questo motivo le anomalie marine possono persistere per diverse settimane e accompagnare parte della stagione autunnale.

Caldo ed eventi estremi: cosa sappiamo davvero

Il quadro che emerge dagli ultimi aggiornamenti non giustifica allarmismi, ma nemmeno permette di ignorare quanto accaduto durante l’estate.

Il Mediterraneo entra nell’autunno 2026 con una quantità di calore superiore alla norma e questo può aumentare l’energia disponibile quando si presentano condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali intensi.

Come riassume il CNR, la situazione richiede vigilanza e aggiornamenti, non un’allerta generalizzata. Saranno quindi le singole perturbazioni delle prossime settimane a stabilire se e dove il potenziale presente nel Mediterraneo riuscirà effettivamente a tradursi in fenomeni meteorologici significativi.