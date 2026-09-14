Meteo Italia, sole e caldo fino a martedì poi tornano piogge e temporali. Le previsioni

L'anticiclone delle Azzorre domina gran parte del Mediterraneo, Italia compresa, garantendo un clima stabile e soleggiato con un caldo tipico da fine estate con temperature nella media. Da mercoledì torna il maltempo complice l'arrivo della perturbazione n.2 di settembre.

Meteo, caldo di fine estate in Italia: poi torna il maltempo

La settimana prende il via nel segno dell'alta pressione grazie alla presenza dell’Anticiclone delle Azzorre che favorirà clima bello e soleggiato su gran parte del Paese con qualche episodio di instabilità solo sulle regioni del Sud. L’alta pressione di matrice atlantica sarà responsabile di un lieve aumento delle temperature tipiche di fine estate con valori miti e caldi, ma nella media.

Dalla parte centrale della settimana cambia tutto per il transito della perturbazione n.2 di settembre che determinerà un peggioramento del tempo con piogge e temporali dapprima al Nord e poi al Centro-Sud con fenomeni temporaleschi intensi e violenti.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, lunedì 14 settembre 2026: sole e nuvole su Veneto, Calabria e Sicilia con il rischio di piogge e temporali nelle zone interne. Bel tempo diffuso e soleggiato nel resto del Paese, ma non si escludono nuvole sparse su rilievi del Nord, Abruzzo, Molise, basso Lazio, Campania, Calabria e Sicilia, con anche il rischio di isolati e deboli rovesci su Alpi orientali, zone montuose della Calabria e Sicilia meridionale. Dal punto di vista termico, le temperature massime stabili con valori compresi tra i 26-31°C.

Martedì 15 settembre nuvole sin dalle prime ore del mattino al Sud e regioni del Medio Adriatico con il rischio di piogge su Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia orientale. Bel tempo nel resto del Paese, ma dal pomeriggio non si esclude un peggioramento del clima al Sud su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale. Stabili le temperature con valori compresi tra i 25-31°C.

Meteo, la tendenza per la parte centrale della settimana in Italia

Le previsioni meteo per la parte centrale della settimana confermano una inversione di marcia con il transito della perturbazione n.2 di settembre che riporterà maltempo diffuso su gran parte d'Italia.

Piogge e temporali interesseranno dapprima le regioni del Nord da mercoledì 16 settembre con fenomeni temporaleschi concentrati sulle Alpi e poi lungo le coste dell’alto Adriatico, della Liguria e dell’alta Toscana.

Nel dettaglio: le previsioni meteo per mercoledì 16 settembre delineano sole e bel tempo su Emilia Romagna e regioni del Centro-Nord, mentre piogge e nuvole su gran parte del Nord e lungo le Alpi e l’Appennino. In serata è previsto un peggioramento su gran parte del Nord Italia, ad eccezione dell'Emilia Romagna, con fenomeni temporaleschi diffusi e violenti anche di forte intensità e un conseguente calo delle temperature su Alpi e Nord-Ovest.

Tra giovedì 17 e venerdì 18 settembre gli effetti della perturbazione atlantica raggiungeranno anche le regioni del Centro-Sud con eventi anche estremi complice la presenza di forti venti. Le temperature, nonostante l'ondata di maltempo, resteranno di stampo estivo al Sud, mentre al Centro-Nord è atteso un deciso calo. Ancora incerta l'evoluzione per il fine settimana anche se, secondo i modelli attuali, non si esclude un miglioramento complice l’allontanamento della perturbazione verso i Balcani.