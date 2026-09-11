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Meteo, avviso di allerta gialla per maltempo e criticità il 12 settembre 2026 in Italia

Scatta l'allerta gialla per piogge e criticità nella giornata di sabato 12 settembre 2026 in Italia: le regioni e zone a rischio.
Clima11 Settembre 2026 - ore 17:16 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Nuovo stato di allerta meteo gialla per la giornata di domani, sabato 12 settembre 2026, in Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato infatti un bollettino di allerta gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e criticità in diverse regioni. Scopriamo dove.

Maltempo in Italia: le regioni in allerta meteo gialla per piogge il 12 settembre 2026

Il transito della prima perturbazione del mese di settembre 2026 ha riportato piogge e temporali da Nord a Sud con fenomeni temporaleschi intensi e violenti che hanno fatto registrare danni ingenti e criticità in diverse regioni. Dalla Lombardia al Lazio fino alla Toscana e Friuli Venezia Giulia, in diverse regioni si sono registrati eventi meteorologici intensi. Anche nella giornata di sabato 12 settembre 2026 la Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali in gran parte del Centro-Sud e Isole.

Ecco le regioni e zone interessate dall'allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali il 12 settembre 2026:

  • Basilicata;
  • Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;
  • Puglia: Salento;
  • Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria.

Meteo, allerta gialla per criticità il 12 settembre 2026 in Italia

Non solo, sempre nella giornata di sabato 12 settembre 2026 il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso anche un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idraulico che corrisponde agli effetti negativi e ai danni provocati sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici critici lungo i corsi d'acqua principali, con la conseguente possibilità di eventi alluvionali. L'allerta gialla di ordinaria criticità scatta solo nella regione Calabria nelle zone:

Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale.

Infine da non sottovalutare è anche lo stato di allerta meteo gialla comunicata per rischio idrogeologico il 12 settembre 2026 nelle regioni e zone:

  • Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;
  • Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria.
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Ultimo aggiornamento Venerdì 11 Settembre ore 21:06

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