Meteo weekend: piogge e temporali sull’Italia, poi torna la stabilità

Cosa dicono le previsioni meteo per il weekend di metà settembre? Ci attendono ancora piogge e temporali sull'Italia con le temperature pronte a scendere nuovamente? Ebbene La parte più attiva della perturbazione numero uno del mese si dirige gradualmente verso i Balcani lasciando, tra oggi e domani, uno strascico di instabilità più evidente lungo il versante adriatico e al Meridione, dove non mancheranno piogge e temporali, sebbene meno diffusi e intensi.

Le correnti temperate associate al transito perturbato hanno già prodotto un sensibile calo termico in molte aree del Centro-Nord, entro la fine di sabato raggiungeranno anche le regioni meridionali, decretando la fine definitiva dell’ondata di caldo in tutta Italia. Tra domenica e martedì si conferma l’espansione dell’Anticiclone delle Azzorre verso l’Europa centro-meridionale e il Mediterraneo, favorevole ad un ripristino della stabilità atmosferica. Ecco tutti i dettagli.

Meteo weekend: pioggia, freddo o sole e temperature in rialzo?

Le previsioni meteo per il weekend sottolineano come le correnti temperate associate al transito perturbato che ha interessato il Centro - Nord nelle ultime ore vadano via via spostandosi verso le regioni meridionali per decretare al fine del caldo.

Tra domenica e martedì Anticiclone delle Azzorre tornerà protagonista e così anche la stabilità. Avremo di conseguenza un generale rialzo delle temperature.

Non torneremo al caldo dei giorni precedenti la perturbazione. Non vi saranno eccessi e inizialmente le temperature saranno nella norma, ma con la tendenza a portarsi di nuovo oltre, verso valori intorno o poco oltre i 30 gradi.

Secondo le ultime tendenze, infine, a metà della prossima settimana faremo i conti con un’altra perturbazione atlantica, con effetti tra mercoledì e giovedì soprattutto tra il Nord-Est e le regioni centrali.

Che tempo farà tra sabato 12 e domenica 13 settembre? Nella giornata di sabato avremo cielo nuvoloso con isolate piogge o temporali su medio-basso Adriatico, Basilicata, Appennino centro-meridionale, Calabria e Sicilia, in quasi totale attenuazione dalla sera. Nel resto del Paese tempo più stabile e soleggiato, salvo modesti e temporanei annuvolamenti. Temperature massime in calo al Sud, in Sicilia e sul medio Adriatico.

Domenica 13 settembre vi sarà il definitivo allontanamento dell’intensa perturbazione atlantica già. Gli ultimi episodi isolati di instabilità interesseranno l’estremo Sud dove un ulteriore calo termico decreterà il rientro delle temperature su valori nella norma in tutto il Paese. Alle spalle di questa perturbazione, anche le ultime proiezioni confermano un rialzo della pressione con l’estensione dell’Anticiclone delle Azzorre verso l’Europa e il Mediterraneo centro-occidentale.

Che tempo farà ad inizio settimana prossima: le previsioni per il rientro a scuola

Nella settimana che sancirà il rientro a scuola di molti studenti avremo tempo più stabile e temperature in rialzo verso valori che al Centro-Nord saranno anche da 1 a 4 gradi sopra le medie stagionali. Il clima sarà da tarda estate con punte pomeridiane anche leggermente sopra i 30 gradi ma in un contesto di caldo senza nessun eccesso, specie se confrontato con i tanti picchi estremi che abbiamo vissuto nella stagione.

A metà settimana si prospetta però un indebolimento dell’alta pressione coincidente con il transito di un’altra perturbazione in arrivo mercoledì 16 al Nord e in successivo transito tra giovedì 17 e l’inizio di venerdì 18 anche al Centro-Sud.