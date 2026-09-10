Meteo, scatta l'allerta arancione e gialla l'11 settembre 2026 in Italia: le regioni a rischio

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di domani, venerdì 11 settembre 2026, un duplice bollettino di allerta meteo arancione e gialla per maltempo e criticità in Italia. Scopriamo nel dettaglio le regioni e zone a rischio.

Meteo, allerta arancione e gialla per rischio idrogeologico l'11 settembre 2026 in Italia

Si preannuncia un venerdì difficile dal punto di vista climatico in Italia considerando il bollettino condiviso dalla Protezione Civile per lo stato di allerta meteo arancione e gialla. Scatta l'allerta meteo arancione di moderata criticità per rischio idrogeologico che ricordiamo corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità. Nel dettaglio l'allerta arancione per rischio idrogeologico l'11 settembre 2026 scatta solo in Friuli Venezia Giulia e nelle zone: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino di Levante / Carso.

Non solo, sempre per venerdì 11 settembre 2026 scatta anche l'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico in 6 regioni. Ecco dove:

Emilia Romagna : Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Collina bolognese, Montagna bolognese;

: Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Collina bolognese, Montagna bolognese; Friuli Venezia Giulia : Bacino del Livenza e del Lemene;

: Bacino del Livenza e del Lemene; Lombardia : Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale;

: Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale; Marche ;

; Umbria : Medio Tevere, Nera - Corno, Chiani - Paglia;

: Medio Tevere, Nera - Corno, Chiani - Paglia; Veneto: Pianura centro meridionale e Bassa padovana - Bacini Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Colli Euganei e Colli Berici - Bacini Bacchiglione Fratta-Gorzone, Costa centro meridionale - Bacini Brenta Bacchiglione, Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Costa meridionale e Delta Po - Bacini Fissero Tartaro Canalbianco, Po, Adige, Pianura centro meridionale - Bacini Bacchiglione Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Fissero Tartaro Canalbianco, Pianura centro-orientale - Bacini del Piave, Sile, Scolante in Laguna, Pianura tra Livenza e Piave, Pianura polesana centrale - Bacini Fissero Tartaro Canalbianco,Po, Adige, Costa centro-orientale - Bacini del Piave, Sile, Scolante in Laguna, Pianura tra Livenza e Piave, Costa orientale Bacini Livenza, Lemene, Tagliamento, Pianura tra Livenza e Piave, Pianura orientale - Bacini Livenza, Lemene, Pianura tra Livenza e Piave, Pianura centrale - Bacini Brenta Bacchiglione, Muson, Scolante in Laguna, Polesine occidentale, Bassa Veronese e Valli Grandi Veronesi - Bacini Fissero Tartaro Canalbianco, Po, Adige.

Allerta gialla per piogge e rischio idraulico l'11 settembre 2026 in Italia

Attenzione: nella giornata di venerdì 11 settembre 2026 è stata emessa anche l'allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali. La prima intensa perturbazione di settembre 2026, dopo aver colpito le regioni del Centro-Nord, continua a farsi sentire con fenomeni temporaleschi diffusi e violenti tali da spingere la Protezione Civile a diramare una nuova allerta, questa volta per regioni del Centro-Sud. L'11 settembre 2026 scatta l'allerta gialla per piogge e temporali in:

Abruzzo : Bacino Alto del Sangro;

: Bacino Alto del Sangro; Campania : Alta Irpinia e Sannio, Basso Cilento, Tanagro, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele;

: Alta Irpinia e Sannio, Basso Cilento, Tanagro, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele; Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro

Infine massima attenzione, sempre l'11 settembre 2026, anche per l'allerta meteo gialla di ordinaria criticità comunicata per rischio idraulico nelle regioni e zone: