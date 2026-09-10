Maltempo in Liguria, esonda il Lavagna nell'entroterra di Genova

Il maltempo ha raggiunto il Centro-Nord Italia, portando un deciso abbassamento delle temperature dopo il caldo delle ultime settimane. Piogge intense e raffiche di vento stanno interessando diverse aree, dal Brennero fino alla Versilia, coinvolgendo anche Lombardia e Liguria.

Le condizioni meteorologiche hanno già provocato numerosi disagi e danni sul territorio. In alcune zone si sono verificate frane e cadute di alberi, causando problemi alla viabilità e alle infrastrutture. Particolarmente critica la situazione nel Genovese dove un torrente è fuoriuscito dagli argini.

Maltempo in Liguria, esonda il Lavagna: cresce l'allerta

Il maltempo continua a colpire duramente l’entroterra della Liguria, con temporali particolarmente intensi tra Genovese e Spezzino. A Parazzuolo di Rezzoaglio sono stati registrati oltre 269 millimetri di pioggia, facendo aumentare rapidamente il livello dei corsi d’acqua.

Il torrente Lavagna è uscito dagli argini in diversi punti, soprattutto nella zona di Calvari, in Val Fontanabuona. Il Comune di San Colombano Certenoli ha invitato i residenti delle aree più a rischio a raggiungere i piani superiori o, se necessario, lasciare le abitazioni. Per motivi di sicurezza è stato inoltre chiuso il ponte che collega Calvari con Vallefredda e Pian dei Cunei.

❗️ Il Gruppo consiliare di maggioranza del Comune di San Colombano Certenoli invita ad evacuare le zone sensibili di Calvari (GE) a causa dell'esondazione del Torrente Lavagna. pic.twitter.com/Rg4LZ19y1Y — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) September 9, 2026

A Rezzoaglio anche il rio Cabanne ha raggiunto un livello di piena significativo a causa delle precipitazioni. La strada statale 586 della Val d’Aveto, precedentemente chiusa, è stata successivamente riaperta al traffico in entrambe le direzioni.

Il torrente Aveto aveva raggiunto circa 2,70 metri, arrivando al limite massimo di attenzione nel tratto interessato. L’allerta meteo nel centro-levante ligure è stata innalzata da gialla ad arancione per il peggioramento delle condizioni.

Meteo, resta alto il rischio di temporali in Liguria

La Liguria si prepara a una nuova fase di maltempo nella mattinata di giovedì 10 settembre, con possibili temporali intensi soprattutto nel centro e nel levante della regione. Le precipitazioni potranno risultare abbondanti nelle zone maggiormente interessate, mentre altrove sono previste piogge più moderate. Durante la notte è inoltre previsto l’arrivo di venti settentrionali sul Centro-Ponente, con raffiche che localmente potrebbero superare i 65 chilometri orari. Nessuna allerta è stata invece prevista per la zona A, comprendente l’area costiera da Ventimiglia a Noli, l’Imperiese e la valle del Centa. Allerta gialla fino alle 15 di giovedì per la zona B, tra Spotorno e Camogli, compresa la Val Polcevera e l’Alta Val Bisagno.

Codice giallo anche nella zona C, dal promontorio di Portofino fino al confine toscano, interessando lo Spezzino, la Val Fontanabuona e la Valle Sturla.

La stessa criticità è stata indicata per la zona D, che comprende la Valle Stura e l’entroterra savonese fino alla Val Bormida. Allerta gialla anche nella zona E, con Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia interessate dal provvedimento. La situazione resterà sotto osservazione per l’evoluzione dei temporali e delle condizioni del vento. Si raccomanda quindi prudenza negli spostamenti e attenzione agli eventuali aggiornamenti diffusi dalle autorità.