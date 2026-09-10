Agosto 2026 è il più caldo di sempre: i dati record di Copernicus

Agosto 2026 è stato l’agosto più caldo mai registrato a livello globale. A certificarlo sono i nuovi dati diffusi oggi, 10 settembre 2026, dal Copernicus Climate Change Service (C3S), il servizio europeo per il monitoraggio dei cambiamenti climatici.

La temperatura media globale dell’aria in superficie è stata di 16,96°C, vale a dire 0,85°C sopra la media del periodo 1991-2020. Il dato supera i precedenti record relativi al mese di agosto, stabiliti nel 2023 e nel 2024, quando la temperatura media si era fermata a 16,82°C.

Agosto 2026 tra i mesi più caldi mai registrati

Il dato diventa ancora più significativo considerando non soltanto gli altri mesi di agosto. Secondo Copernicus, agosto 2026 è sostanzialmente a pari merito con luglio 2023 come mese più caldo mai registrato sulla Terra.

La differenza tra i due valori è inferiore a un centesimo di grado e non viene considerata significativa nei dati ERA5 utilizzati dal servizio europeo. Agosto è stato inoltre di 0,06°C più caldo dello stesso luglio 2026, un fenomeno piuttosto raro: a livello globale, infatti, normalmente è luglio a rappresentare il mese più caldo dell’anno.

Temperatura di 1,65°C sopra i livelli preindustriali

Un altro dato evidenziato da Copernicus riguarda il confronto con il periodo precedente l'industrializzazione di massa 1850-1900. Nell’agosto 2026 la temperatura media globale è stata 1,65°C superiore ai livelli preindustriali.

Era dal novembre 2025 che un singolo mese non superava nuovamente la soglia di +1,5°C, fissata come limite dagli accordi di Parigi del 2015. Il dato mensile, tuttavia, non equivale da solo a un superamento definitivo dell'obiettivo climatico di 1,5°C fissato dall'Accordo di Parigi, che viene valutato sul riscaldamento medio di lungo periodo.

Anche il trimestre giugno-agosto 2026 è stato eccezionalmente caldo: a livello mondiale ha eguagliato il record dell'estate boreale 2024.

Estate record nell’Europa occidentale, caldo intenso anche in Italia

La situazione europea presenta alcune differenze. Agosto 2026 non è stato il più caldo di sempre sull'intero continente: con una temperatura media di 20,26°C, si è classificato come il quarto agosto più caldo della serie ERA5.

Il vero record riguarda invece l’Europa occidentale, che ha vissuto l’estate più calda mai registrata, superando anche il precedente primato del 2003. Copernicus segnala temperature molto superiori alla media in diversi Paesi, tra cui Italia, Francia, Croazia, Ungheria e Romania, con anomalie che in molte zone hanno raggiunto valori compresi tra 3 e 5°C.

Record anche per la temperatura degli oceani

Non è soltanto l’aria ad aver raggiunto valori eccezionali. La temperatura media della superficie degli oceani al di fuori delle regioni polari ha toccato in agosto 21,07°C, il valore più alto mai registrato per questo mese.

Copernicus collega le temperature particolarmente elevate degli oceani anche al rapido sviluppo delle condizioni di El Niño nel Pacifico equatoriale, oltre al riscaldamento globale di origine antropica.

I dati rendono quindi agosto 2026 un mese da record: l’agosto più caldo mai osservato a livello globale e uno dei mesi più caldi in assoluto da quando sono disponibili le rilevazioni utilizzate da Copernicus.