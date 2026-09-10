FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Agosto 2026 è il più caldo di sempre: i dati record di Copernicus

Agosto 2026 è il più caldo di sempre: i dati record di Copernicus

Agosto 2026 entra nella storia del clima: è stato l’agosto più caldo mai registrato a livello globale. La temperatura media ha raggiunto i 16,96°C e Copernicus segnala nuovi record anche per gli oceani.
Clima10 Settembre 2026 - ore 09:37 - Redatto da Redazione Meteo.it
Clima10 Settembre 2026 - ore 09:37 - Redatto da Redazione Meteo.it
InserisciMeteo.ittra le tue fonti su Google

Agosto 2026 è stato l’agosto più caldo mai registrato a livello globale. A certificarlo sono i nuovi dati diffusi oggi, 10 settembre 2026, dal Copernicus Climate Change Service (C3S), il servizio europeo per il monitoraggio dei cambiamenti climatici.

La temperatura media globale dell’aria in superficie è stata di 16,96°C, vale a dire 0,85°C sopra la media del periodo 1991-2020. Il dato supera i precedenti record relativi al mese di agosto, stabiliti nel 2023 e nel 2024, quando la temperatura media si era fermata a 16,82°C.

Agosto 2026 tra i mesi più caldi mai registrati

Il dato diventa ancora più significativo considerando non soltanto gli altri mesi di agosto. Secondo Copernicus, agosto 2026 è sostanzialmente a pari merito con luglio 2023 come mese più caldo mai registrato sulla Terra.

La differenza tra i due valori è inferiore a un centesimo di grado e non viene considerata significativa nei dati ERA5 utilizzati dal servizio europeo. Agosto è stato inoltre di 0,06°C più caldo dello stesso luglio 2026, un fenomeno piuttosto raro: a livello globale, infatti, normalmente è luglio a rappresentare il mese più caldo dell’anno.

Temperatura di 1,65°C sopra i livelli preindustriali

Un altro dato evidenziato da Copernicus riguarda il confronto con il periodo precedente l'industrializzazione di massa 1850-1900. Nell’agosto 2026 la temperatura media globale è stata 1,65°C superiore ai livelli preindustriali.

Era dal novembre 2025 che un singolo mese non superava nuovamente la soglia di +1,5°C, fissata come limite dagli accordi di Parigi del 2015. Il dato mensile, tuttavia, non equivale da solo a un superamento definitivo dell'obiettivo climatico di 1,5°C fissato dall'Accordo di Parigi, che viene valutato sul riscaldamento medio di lungo periodo.

Anche il trimestre giugno-agosto 2026 è stato eccezionalmente caldo: a livello mondiale ha eguagliato il record dell'estate boreale 2024.

Estate record nell’Europa occidentale, caldo intenso anche in Italia

La situazione europea presenta alcune differenze. Agosto 2026 non è stato il più caldo di sempre sull'intero continente: con una temperatura media di 20,26°C, si è classificato come il quarto agosto più caldo della serie ERA5.

Il vero record riguarda invece l’Europa occidentale, che ha vissuto l’estate più calda mai registrata, superando anche il precedente primato del 2003. Copernicus segnala temperature molto superiori alla media in diversi Paesi, tra cui Italia, Francia, Croazia, Ungheria e Romania, con anomalie che in molte zone hanno raggiunto valori compresi tra 3 e 5°C.

Record anche per la temperatura degli oceani

Non è soltanto l’aria ad aver raggiunto valori eccezionali. La temperatura media della superficie degli oceani al di fuori delle regioni polari ha toccato in agosto 21,07°C, il valore più alto mai registrato per questo mese.

Copernicus collega le temperature particolarmente elevate degli oceani anche al rapido sviluppo delle condizioni di El Niño nel Pacifico equatoriale, oltre al riscaldamento globale di origine antropica.

I dati rendono quindi agosto 2026 un mese da record: l’agosto più caldo mai osservato a livello globale e uno dei mesi più caldi in assoluto da quando sono disponibili le rilevazioni utilizzate da Copernicus.

Seguici suDiscoverDiscoverWhatsAppWhatsApp
Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, scatta l'allerta arancione e gialla l'11 settembre 2026 in Italia: le regioni a rischio
    Clima10 Settembre 2026

    Meteo, scatta l'allerta arancione e gialla l'11 settembre 2026 in Italia: le regioni a rischio

    Duplice allerta arancione e gialla l'11 settembre 2026 in Italia per piogge e criticità: tutte le regioni e zone coinvolte.
  • Meteo, il caldo è al capolinea: temperature in calo anche di 10°C al Centro-Nord. Le previsioni in Italia
    Clima10 Settembre 2026

    Meteo, il caldo è al capolinea: temperature in calo anche di 10°C al Centro-Nord. Le previsioni in Italia

    Il maltempo torna protagonista sulle regioni del Centro-Nord, nel weekend clima in peggioramento anche al Sud.
  • Maltempo in Toscana, trombe d’aria sulla costa: danni a Viareggio
    Clima10 Settembre 2026

    Maltempo in Toscana, trombe d’aria sulla costa: danni a Viareggio

    Cosa è accaduto a causa del maltempo in Toscana? Le trombe d’aria sulla costa hanno provocato danni a Viareggio. Disagi anche nel zone vicine.
  • Maltempo in Friuli Venezia Giulia. Donna muore annegata in un sottopasso
    Clima10 Settembre 2026

    Maltempo in Friuli Venezia Giulia. Donna muore annegata in un sottopasso

    Morta una donna rimasta intrappolata in auto in un sottopasso allagato.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: inizio di settimana con Anticiclone delle Azzorre. Clima piacevole
Tendenza10 Settembre 2026
Meteo: inizio di settimana con Anticiclone delle Azzorre. Clima piacevole
La tendenza meteo per l'inizio della prossima settimana vede una rimonta anticiclonica con temperature in rialzo ma senza alcun eccesso.
Meteo: entro sabato 12 fine del caldo anomalo anche al Sud! Cosa succede dopo?
Tendenza9 Settembre 2026
Meteo: entro sabato 12 fine del caldo anomalo anche al Sud! Cosa succede dopo?
La tendenza meteo per il weekend del 12-13 settembre indica la fine dell'estenuante ondata di calore anche al Sud, dove si avrà qualche temporale
Meteo, Italia tra venti freschi e fasi instabili: la tendenza dall'11 settembre
Tendenza8 Settembre 2026
Meteo, Italia tra venti freschi e fasi instabili: la tendenza dall'11 settembre
Entro sabato stop al caldo anomalo anche al Sud e in Sicilia. Temporali al Centro-sud e venti freschi. La tendenza meteo dall'11 settembre
Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 10 Settembre ore 20:45

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154