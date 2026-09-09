Meteo, stop al caldo africano: l’aria fredda irrompe sull’Italia con temporali forti. Le previsioni

Dopo lunghe settimane segnate dal dominio incontrastato dell'anticiclone africano e il susseguirsi di ben sei ondate di calore, il maltempo torna sull'Italia. Da oggi e nei prossimi giorni sono previsti fenomeni temporaleschi intensi lungo tutto lo stivale.

Meteo, fine del caldo in Italia: maltempo diffuso con allerte

Il caldo intenso delle ultime settimane, complice la rimonta dell'alta pressione e dell'avvio della sesta ondata di calore dell'estate 2026, ha oramai le ore contate. Il transito della prima perturbazione atlantica di settembre ha riportato piogge e temporali, anche intensi e diffusi, su gran parte delle regioni settentrionali dove sono scattate anche le allerte meteo arancione e gialla per moderata e ordinaria criticità.

Il maltempo ha interessato anche alcuni regioni del Centro con fenomeni temporaleschi intensi e non si esclude il rischio di possibili nubifragi e grandinate. Al Sud e Isole, invece, è ancora bel tempo per il dominio dell’alta pressione di matrice africana.

L'Italia è climaticamente spaccata in due anche dal punto di vista termico, visto che al Centro-Nord si registra un deciso calo dei valori, mentre al Sud e Isole persiste un caldo intenso. Attenzione: tra giovedì 10 e venerdì 11 settembre la perturbazione scivolerà anche verso le regioni del Sud con un peggioramento del clima entro il fine settimana con un drastico calo delle temperature.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, mercoledì 9 settembre 2026: nuvole sparse su gran parte delle regioni del Nord con il rischio di piogge e temporali su tutte le regioni. Alternanza di sole e nuvole, invece, sulle regioni del Centro, ma nel pomeriggio non si escludono temporali diffusi su Toscana, Umbria, Marche, rilievi laziali e Appennino Abruzzese. Bel tempo soleggiato al Sud con il rischio di qualche temporale di calore solo sulle zone appenniniche. Temperature massime in calo al Centro-Nord, mentre ancora alte al Sud e Isole con valori tra i 36-37°C.

Giovedì 10 settembre 2026 tempo in miglioramento in Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Lombardia con schiarite e il rischio di fenomeni isolati e sporadici. Nuvole e piogge, invece, sulla Lombardia orientale, Nord-Est, regioni del Centro Italia e Sardegna. Al Sud ancora bel tempo con temperature bollenti e picchi fino ai 35-36 grandi. Ancora in calo le temperature nelle zone di Nord-Est, Centro e Sardegna.

Meteo, la tendenza in vista del weekend del 12-13 settembre 2026 in Italia

La prima intensa perturbazione del mese di settembre 2026 ha messo fine alla sesta ondata di calore della stagione. Il maltempo è tornato indiscusso protagonista dapprima sulle regioni del Nord con fenomeni temporaleschi intensi e un conseguente calo delle temperature. Con il passare dei giorni però il tempo andrà migliorando, mentre il clima resterà ancora instabile al Centro.

Nella giornata di venerdì 11 settembre 2026 nuvole sparse al Centro-Sud con il rischio di piogge sulle zone interne e adriatiche del Centro, ma anche su Campania, Basilicata, centro-nord della Puglia e Sicilia occidentale. Al Nord e in Sardegna, invece, è previsto un miglioramento con schiarite e temperature massime in leggero rialzo.

Sabato 12 settembre un altro impulso instabile, guidato dalle correnti settentrionali, interesserà gran parte del Paese con piogge sparse sulle regioni del Centro-Sud dove si registrerà un calo delle temperature.

Domenica 13 settembre 2026, invece, si delineano correnti instabili su gran parte del Sud Italia con precipitazioni sparse e un’ulteriore flessione delle temperature. Al Nord, invece, è previsto un miglioramento complice il progressivo avvicinamento dell’Anticiclone delle Azzorre che, da inizio della prossima settimana, interesserà tutto il Paese favorendo una fase climatica stabile con temperature vicine alla media del periodo.