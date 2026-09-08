Meteo, allerta arancione e gialla il 9 settembre 2026 in Italia per maltempo: 11 regioni a rischio

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, mercoledì 9 settembre 2026, un duplice stato di allerta meteo arancione e gialla per maltempo e criticità in Italia. Scopriamo le regioni e zone a rischio.

Maltempo in Italia, 9 settembre 2026: scatta l'allerta arancione dalla Lombardia all'Emilia Romagna

Dopo settimane segnate dall'anticiclone africano con intense e prolungate ondate di calore, il maltempo torna protagonista in Italia complice il transito della prima perturbazione atlantica del mese di settembre. La Protezione Civile ha emesso per mercoledì 9 settembre 2026 un bollettino di allerta meteo arancione di moderata criticità per rischio piogge e temporali in diverse regioni dove sono previsti fenomeni temporaleschi intensi e violenti.

Gli effetti della prima perturbazione di settembre 2026 si faranno sentire in particolare sulle regioni del Nord dove da stasera e nelle prossime ore sono attesi eventi meteorologici anche estremi con il rischio di nubifragi e grandinate.

Ecco le regioni e zone coinvolte nello stato di allerta meteo arancione per rischio piogge e temporali il 9 settembre 2026:

Emilia Romagna : Montagna piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Pianura piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense;

: Montagna piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Pianura piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense; Lombardia : Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Laghi e Prealpi Varesine, Appennino pavese, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale;

: Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Laghi e Prealpi Varesine, Appennino pavese, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale; Veneto: Pianura centro meridionale e Bassa padovana - Bacini Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Colli Euganei e Colli Berici - Bacini Bacchiglione Fratta-Gorzone, Costa centro meridionale - Bacini Brenta Bacchiglione, Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Costa meridionale e Delta Po - Bacini Fissero Tartaro Canalbianco, Po, Adige, Pianura centro meridionale - Bacini Bacchiglione Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Fissero Tartaro Canalbianco, Feltrino - Bacino Cismon, Pianura centro-orientale - Bacini del Piave, Sile, Scolante in Laguna, Pianura tra Livenza e Piave, Pianura polesana centrale - Bacini Fissero Tartaro Canalbianco,Po, Adige, Lessinia meridionale e alta pianura veronese - Bacino Adige, Costa centro-orientale - Bacini del Piave, Sile, Scolante in Laguna, Pianura tra Livenza e Piave, Costa orientale Bacini Livenza, Lemene, Tagliamento, Pianura tra Livenza e Piave, Pianura orientale - Bacini Livenza, Lemene, Pianura tra Livenza e Piave, Prealpi orientali, Baldo e Lessinia settentrionale - Bacino Adige, Pianura centrale - Bacini Brenta Bacchiglione, Muson, Scolante in Laguna, Polesine occidentale, Bassa Veronese e Valli Grandi Veronesi - Bacini Fissero Tartaro Canalbianco, Po, Adige, Pedemontana e alta pianura centrale - Bacini Brenta Bacchiglione Agno-Guà Alpone, Prealpi vicentine Altopiano dei Sette Comuni - Bacini Brenta Bacchiglione Agno.

Non solo, massima attenzione è rivolta anche allo stato di allerta meteo arancione per rischio idrogeologico che, mercoledì 9 settembre 2026, scatta in:

Veneto: Pianura centro meridionale e Bassa padovana - Bacini Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Colli Euganei e Colli Berici - Bacini Bacchiglione Fratta-Gorzone, Costa centro meridionale - Bacini Brenta Bacchiglione, Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Costa meridionale e Delta Po - Bacini Fissero Tartaro Canalbianco, Po, Adige, Pianura centro meridionale - Bacini Bacchiglione Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Fissero Tartaro Canalbianco, Pianura centro-orientale - Bacini del Piave, Sile, Scolante in Laguna, Pianura tra Livenza e Piave, Pianura polesana centrale - Bacini Fissero Tartaro Canalbianco,Po, Adige, Costa centro-orientale - Bacini del Piave, Sile, Scolante in Laguna, Pianura tra Livenza e Piave, Pianura centrale - Bacini Brenta Bacchiglione, Muson, Scolante in Laguna, Polesine occidentale, Bassa Veronese e Valli Grandi Veronesi - Bacini Fissero Tartaro Canalbianco, Po, Adige.

Meteo, allerta gialla per maltempo e criticità il 9 settembre 2026 in Italia

La Protezione Civile ha poi diramato anche lo stato di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali nella giornata di mercoledì 9 settembre 2026. Nelle prossime ore il maltempo tornerà protagonista su gran parte del Paese con tantissime regioni coinvolte nello stato di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio piogge. Sono 11 le regioni a rischio allerta meteo gialla per temporali il 9 settembre 2026:

Calabria : Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;

: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale; Emilia Romagna : Costa romagnola, Alta collina romagnola, Costa ferrarese, Pianura bolognese, Pianura ferrarese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura reggiana di Po, Montagna romagnola, Pianura reggiana, Pianura modenese, Collina bolognese, Montagna bolognese;

: Costa romagnola, Alta collina romagnola, Costa ferrarese, Pianura bolognese, Pianura ferrarese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura reggiana di Po, Montagna romagnola, Pianura reggiana, Pianura modenese, Collina bolognese, Montagna bolognese; Friuli Venezia Giulia : Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino di Levante / Carso, Bacino del Livenza e del Lemene;

: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino di Levante / Carso, Bacino del Livenza e del Lemene; Liguria : Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente, Bacini Liguri Padani di Levante;

: Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente, Bacini Liguri Padani di Levante; Lombardia : Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Alta Valtellina, Valcamonica;

: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Alta Valtellina, Valcamonica; Piemonte : Pianura Cuneese, Scrivia, Valle Tanaro, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Belbo e Bormida, Pianura settentrionale, Pianura Torinese e Colline;

: Pianura Cuneese, Scrivia, Valle Tanaro, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Belbo e Bormida, Pianura settentrionale, Pianura Torinese e Colline; Toscana : Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia;

: Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia; Trentino Alto Adige : Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento;

: Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento; Umbria : Medio Tevere, Chiascio - Topino, Alto Tevere, Trasimeno - Nestore, Nera - Corno, Chiani - Paglia;

: Medio Tevere, Chiascio - Topino, Alto Tevere, Trasimeno - Nestore, Nera - Corno, Chiani - Paglia; Valle d'Aosta : Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhêmes;

: Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhêmes; Veneto: Dolomiti Occidentali: Agordino, Zoldano, alta Val Boite, Dolomiti orientali: Cadore, Comelico, Alta pianura trevigiana occidentale - Bacini Piave, Sile, Scolante in Laguna, Prealpi trevigiane - Bacino Livenza, Prealpi bellunesi Valbelluna/Feltrino - Bacino Piave, Alta pianura trevigiana orientale - Bacino Livenza, Prealpi trevigiane - Bacino Piave, Alpago Cansiglio - Bacino Piave.

Non è da sottovalutare anche lo stato di allerta meteo gialla diramata per rischio idraulico il 9 settembre 2026 nelle regioni e zone:

Calabria : Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;

: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale; Emilia Romagna: Montagna piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Alta collina romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense, Montagna romagnola, Alta collina piacentino-parmense, Collina bolognese, Montagna bolognese.

Infine, sempre mercoledì 9 settembre 2026, scatta anche lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico che corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità. A seguire le regioni e zone interessate dall'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico il 9 settembre 2026: