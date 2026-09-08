Meteo, il caldo ha le ore contate: da mercoledì crollo delle temperature fino a 8°C. Le previsioni

Dopo un avvio di settimana nel segno del caldo africano con temperature da luglio-agosto, torna il maltempo con un deciso calo delle temperature da mercoledì 9 settembre 2026 che metterà così fine alla sesta ondata di calore.

Meteo, stop al caldo: piogge e calo delle temperature prima al Nord e poi nel resto d'Italia

L'estate 2026 si conferma una delle più calde di sempre con temperature anomale ed elevate che hanno fatto registrare continue e prolungate ondate di calore con allerte meteo caldo da Nord a Sud. Anche il mese di settembre è iniziato nel segno dell'anticiclone africano che ha dato il via alla sesta ondata di calore dell'estate 2026 che da mercoledì 9 settembre 2026 sarà spente dal transito della prima perturbazione atlantica del mese.

Nelle prossime ore, infatti, è previsto un cambio sostanziale della circolazione atmosferica con l'arrivo della prima perturbazione atlantica di settembre accompagnata da una massa d'aria più fresca che farà crollare le temperature.

I primi effetti della perturbazione interesseranno le regioni del Nord, mentre tra giovedì e sabato saranno coinvolte anche le regioni del Centro-Sud e le Isole.

Una cosa è certa: entro sabato 12 settembre 2026 in tutta Italia è prevista la fine della sesta ondata di caldo con valori che rientreranno nella norma. Attenzione: non si escludono fenomeni ed eventi meteorologici estremi complice il notevole calore accumulato nell’atmosfera.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di martedì 8 settembre 2026: cielo sereno lungo tutto lo stivale con il rischio di nuvole solo sulle zone di montagna dove non si escludono isolati e deboli rovesci. Stabili le temperature massime con valori ancora superiori alla media: picchi fino a 35 gradi al Nord e tra i 36-37°C al Sud.

Da mercoledì 9 settembre 2026 è previsto l'arrivo di un fronte perturbato con violenti temporali e rovesci sulle zone del Nord, alta Toscana e nel pomeriggio anche in Umbria. Non si escludono fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da richiedere lo stato di allerta meteo per maltempo e criticità. Al Sud ancora bel tempo con temperature comprese tra i 35-37°C.

Meteo, che tempo farà in vista del weekend in Italia?

Le previsioni meteo delineano un netto cambiamento del clima in tutta Italia. La prima perturbazione di settembre, dopo aver colpito le regioni del Nord nella giornata di mercoledì 9 settembre, raggiungerà anche il Centro-Sud ed Isole mettendo così fine alla sesta ondata di calore.

Il cambio di scenario, che a partire dal Nord si estenderà rapidamente anche nel resto d'Italia, vedrà entro venerdì 11 settembre un deciso calo delle temperature di anche -8/10 gradi con valori che torneranno in linea con il periodo. Un aspetto da non sottovalutare dei prossimi giorni è la possibilità di eventi climatici estremi e violenti con rischio di nubifragi, grandine e forti raffiche per via dell’eccezionale persistenza dell’Anticiclone Africano.

Nel dettaglio giovedì 10 settembre 2026 piogge e temporali su gran parte delle regioni di Nord-Ovest, in particolare sulla Lombardia e Liguria. Maltempo diffuso in tutto il Nord Italia con il rischio di fenomeni temporaleschi intensi e violenti come nubifragi e grandinate.

Tra le regioni più a rischio: Lombardia, Emilia Romagna e nei giorni a seguire anche quelle del Centro. Dalla sera clima in peggioramento anche in Campania. Dal punto di vista termico è previsto un deciso calo delle temperature al Centro, regioni di Nord-Est, Emilia Romagna e Sardegna.