FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, il caldo ha le ore contate: da mercoledì crollo delle temp...

Meteo, il caldo ha le ore contate: da mercoledì crollo delle temperature fino a 8°C. Le previsioni

La sesta ondata di calore dell'estate 2026 ha le ore contate: piogge e calo delle temperature in arrivo da Nord a Sud.
Clima8 Settembre 2026 - ore 15:02 - Redatto da Redazione Meteo.it
Clima8 Settembre 2026 - ore 15:02 - Redatto da Redazione Meteo.it
InserisciMeteo.ittra le tue fonti su Google

Dopo un avvio di settimana nel segno del caldo africano con temperature da luglio-agosto, torna il maltempo con un deciso calo delle temperature da mercoledì 9 settembre 2026 che metterà così fine alla sesta ondata di calore.

Meteo, stop al caldo: piogge e calo delle temperature prima al Nord e poi nel resto d'Italia

L'estate 2026 si conferma una delle più calde di sempre con temperature anomale ed elevate che hanno fatto registrare continue e prolungate ondate di calore con allerte meteo caldo da Nord a Sud. Anche il mese di settembre è iniziato nel segno dell'anticiclone africano che ha dato il via alla sesta ondata di calore dell'estate 2026 che da mercoledì 9 settembre 2026 sarà spente dal transito della prima perturbazione atlantica del mese.

Nelle prossime ore, infatti, è previsto un cambio sostanziale della circolazione atmosferica con l'arrivo della prima perturbazione atlantica di settembre accompagnata da una massa d'aria più fresca che farà crollare le temperature.

I primi effetti della perturbazione interesseranno le regioni del Nord, mentre tra giovedì e sabato saranno coinvolte anche le regioni del Centro-Sud e le Isole.

Una cosa è certa: entro sabato 12 settembre 2026 in tutta Italia è prevista la fine della sesta ondata di caldo con valori che rientreranno nella norma. Attenzione: non si escludono fenomeni ed eventi meteorologici estremi complice il notevole calore accumulato nell’atmosfera.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di martedì 8 settembre 2026: cielo sereno lungo tutto lo stivale con il rischio di nuvole solo sulle zone di montagna dove non si escludono isolati e deboli rovesci. Stabili le temperature massime con valori ancora superiori alla media: picchi fino a 35 gradi al Nord e tra i 36-37°C al Sud.

Da mercoledì 9 settembre 2026 è previsto l'arrivo di un fronte perturbato con violenti temporali e rovesci sulle zone del Nord, alta Toscana e nel pomeriggio anche in Umbria. Non si escludono fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da richiedere lo stato di allerta meteo per maltempo e criticità. Al Sud ancora bel tempo con temperature comprese tra i 35-37°C.

Meteo, che tempo farà in vista del weekend in Italia?

Le previsioni meteo delineano un netto cambiamento del clima in tutta Italia. La prima perturbazione di settembre, dopo aver colpito le regioni del Nord nella giornata di mercoledì 9 settembre, raggiungerà anche il Centro-Sud ed Isole mettendo così fine alla sesta ondata di calore.

Il cambio di scenario, che a partire dal Nord si estenderà rapidamente anche nel resto d'Italia, vedrà entro venerdì 11 settembre un deciso calo delle temperature di anche -8/10 gradi con valori che torneranno in linea con il periodo. Un aspetto da non sottovalutare dei prossimi giorni è la possibilità di eventi climatici estremi e violenti con rischio di nubifragi, grandine e forti raffiche per via dell’eccezionale persistenza dell’Anticiclone Africano.

Nel dettaglio giovedì 10 settembre 2026 piogge e temporali su gran parte delle regioni di Nord-Ovest, in particolare sulla Lombardia e Liguria. Maltempo diffuso in tutto il Nord Italia con il rischio di fenomeni temporaleschi intensi e violenti come nubifragi e grandinate.

Tra le regioni più a rischio: Lombardia, Emilia Romagna e nei giorni a seguire anche quelle del Centro. Dalla sera clima in peggioramento anche in Campania. Dal punto di vista termico è previsto un deciso calo delle temperature al Centro, regioni di Nord-Est, Emilia Romagna e Sardegna.

Seguici suDiscoverDiscoverWhatsAppWhatsApp
Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, allerta arancione e gialla il 9 settembre 2026 in Italia per maltempo: 11 regioni a rischio
    Clima8 Settembre 2026

    Meteo, allerta arancione e gialla il 9 settembre 2026 in Italia per maltempo: 11 regioni a rischio

    Il maltempo torna in Italia dopo settimane segnate dal caldo africano: 11 regioni a rischio allerta meteo piogge e criticità il 9 settembre 2026.
  • Meteo, allerta caldo il 9 settembre 2026 in Italia: la lista delle città a rischio per il Ministero della Salute
    Clima8 Settembre 2026

    Meteo, allerta caldo il 9 settembre 2026 in Italia: la lista delle città a rischio per il Ministero della Salute

    Ancora caldo in diverse città d'Italia dove scatta il bollino giallo di allerta meteo caldo nella giornata di mercoledì 9 settembre 2026.
  • Meteo, forte maltempo in arrivo: rischio nubifragi, grandine e violente raffiche di vento
    Clima8 Settembre 2026

    Meteo, forte maltempo in arrivo: rischio nubifragi, grandine e violente raffiche di vento

    Le previsioni meteo annunciano l'arrivo di forte maltempo con rischio grandine e nubifragi oltre che vento forte. Ecco quando e dove.
  • Meteo, inizio settembre come luglio: caldo eccezionale e nuovi record storici
    Clima8 Settembre 2026

    Meteo, inizio settembre come luglio: caldo eccezionale e nuovi record storici

    Caldo eccezionale in Italia anche a settembre, con temperature fino a 8 °C oltre la media. In arrivo una svolta.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, Italia tra venti freschi e fasi instabili: la tendenza dall'11 settembre
Tendenza8 Settembre 2026
Meteo, Italia tra venti freschi e fasi instabili: la tendenza dall'11 settembre
Entro sabato stop al caldo anomalo anche al Sud e in Sicilia. Temporali al Centro-sud e venti freschi. La tendenza meteo dall'11 settembre
Meteo, stop al caldo record ma attenzione ai nubifragi
Tendenza7 Settembre 2026
Meteo, stop al caldo record ma attenzione ai nubifragi
Un aspetto da non sottovalutare dei prossimi giorni sono le condizioni critiche per la fase di forte maltempo al passaggio del fronte perturbato. Calo termico
Meteo: entro sabato 12 fine del caldo anomalo ovunque! Maltempo in arrivo
Tendenza6 Settembre 2026
Meteo: entro sabato 12 fine del caldo anomalo ovunque! Maltempo in arrivo
La tendenza meteo da mercoledì 9 conferma un cambio di scenario con il ritorno del maltempo e l'afflusso di aria fresca. Fine ondata di calore.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 08 Settembre ore 19:36

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154