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Meteo, il caldo anomalo ha i giorni contati: piogge e aria fresca in arrivo, fino a 8 gradi in meno. Le previsioni in Italia

L'anticiclone africano domina ancora la scena, ma da metà settimana arriva il maltempo con piogge e aria fresca.
Clima7 Settembre 2026 - ore 11:54 - Redatto da Redazione Meteo.it
Clima7 Settembre 2026 - ore 11:54 - Redatto da Redazione Meteo.it
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L'Italia è ancora nella morsa dell'anticiclone africano che ha regalato un settembre caldo con temperature bollenti paragonabili a quelle di luglio/agosto. Tutto è destinato a cambiare da metà settimana con il transito della prima perturbazione di settembre.

Meteo, dopo il caldo anomalo arriva il maltempo in Italia

Ci siamo: la sesta ondata di calore dell'estate 2026 sta per indebolirsi su gran parte dell'Italia per l'arrivo della prima perturbazione del mese di settembre. Da mercoledì 9 settembre, infatti, piogge e temporali colpiranno gran parte delle regioni settentrionali e Toscana per poi interessare anche le regioni del Centro-Sud e Sardegna tra giovedì 10 e venerdì 11.

La prima perturbazione di settembre 2026 sarà accompagnata anche da una massa d'aria più fresca che farà crollare le temperature roventi di anche -8/10°C. Secondo le attuali protezioni non si escludono fenomeni temporaleschi intensi e violenti con il rischio di grandinate e forti raffiche di vento.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, lunedì 7 settembre 2026: bel tempo soleggiato con cielo sereno da Nord a Sud. Dal pomeriggio non si escludono nuvole sparse con il rischio di rovesci isolati lungo l’arco alpino, in Trentino Alto Adige e, in forma molto più sporadica, nell’Appennino centrale e nelle zone interne della Sardegna, insistenti in serata anche sulle Alpi orientali. Il caldo si conferma oltre la norma con temperature comprese tra i 30-37 gradi.

Martedì 8 settembre 2026 sole nelle prime ore del mattino, mentre dal pomeriggio piogge e rovesci sulle zone di montagna sia in Appennino che sulle Alpi, ma con maggiore probabilità sulle Alpi piemontesi e sull’Appennino centrale. Dalla serata il maltempo interesserà anche le pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto e il Trentino Alto Adige. Dal punto di vista termico, temperature stabili o in lieve calo con valori ancora superiori alla media: picchi di 35 gradi al Nord e di 36-37 al Centro-Sud.

Meteo, stop al caldo: la svolta dal 9 settembre 2026 con piogge e temporali

Le attuali proiezioni meteo confermano un cambio di rotta da mercoledì 9 settembre 2026 con l'arrivo della prima perturbazione di origine atlantica del mese destinata a mettere fine alla sesta ed intensa ondata di calore dell'estate 2026.

Piogge e temporali su gran parte del Paese con fenomeni intensi. In brusco calo anche le temperature che, in particolare al Nord, scenderanno di anche 8/10 gradi. Da sabato 12 settembre il calo termico è atteso anche sulle regioni del Centro-Sud.

Nella giornata di mercoledì 9 settembre piogge e rovesci su gran parte della Lombardia. Con il passare delle ore il maltempo raggiungerà anche il settore del Levante Ligure e le zone di Nord-Est, mentre in serata l'Umbria e il resto della Toscana. In calo le temperature tra Nord e regioni centrali tirreniche.

Anche giovedì 10 settembre 2026 maltempo diffuso al Nord con piogge temporali sull'Emilia Romagna, ma anche sulle regioni del Centro e Campania. In giornata anche le Isole e il resto del Sud saranno coinvolti dalla perturbazione n.1 di settembre con un conseguente calo delle temperature.

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Ultimo aggiornamento Lunedì 07 Settembre ore 19:59

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