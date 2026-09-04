Allerta meteo per ondate di calore il 5 settembre 2026 in Italia: le città a rischio per il Ministero della Salute
La sesta ondata di calore dell'estate 2026 tocca il picco nel primo weekend di settembre 2026 con tantissime città in allerta meteo caldo. Il Ministero della Salute ha diramato un nuovo bollettino di allerta meteo per la giornata di sabato 5 settembre 2026. Scopriamo la lista delle città a rischio.
Caldo anomalo in Italia: le città da bollino arancione il 5 settembre 2026
Il Ministero della Salute ha emesso per sabato 5 settembre 2026 un bollettino di allerta meteo caldo con diverse città contrassegnate dal bollino arancione che segnala la presenza di condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili.
Ricordiamo che il bollino arancione indica uno stato di allerta meteo caldo di livello intermedio che potrebbe peggiorare e richiede pertanto un controllo costante per il rischio di temperature eccezionali. Nella giornata del 5 settembre 2026 sono 3 le città italiane da bollino arancione:
- Bari
- Brescia
- Campobasso
Allerta caldo il 5 settembre 2026: le città da bollino giallo
Non solo, sempre per sabato 5 settembre 2026 scatta anche l'allerta meteo caldo contrassegnata dal bollino giallo. A differenza degli altri livelli di allerta caldo, il Ministero della Salute indica con il bollino giallo una condizione climatica di pre-allerta che precede il verificarsi di ondate di calore. Si tratta di una fase molto delicata che richiede un controllo costante considerando che siamo solo all'inizio della quarta ondata di calore. Secondo le attuali proiezioni su gran parte del Paese è prevista una intensificazione del caldo con temperature anomale e valori di anche +6-8 gradi rispetto alla media.
Resta il fatto che, in presenza di bollino giallo d'allerta meteo caldo, bisogna ugualmente prestare attenzione e rispettare i consigli diramati dal Ministero della Salute in caso di ondate di calore. Scopriamo la lista completa di tutte le città italiane da bollino giallo il 5 settembre 2026 in Italia:
- Ancona
- Bologna
- Bolzano
- Cagliari
- Catania
- Civitavecchia
- Firenze
- Frosinone
- Latina
- Messina
- Milano
- Napoli
- Palermo
- Perugia
- Pescara
- Reggio Calabria
- Rieti
- Roma
- Torino
- Venezia
- Verona