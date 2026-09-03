Meteo, nuova ondata di caldo sull'Italia anche a 35 gradi, poi arrivano i temporali. Le previsioni

Le previsioni meteo segnalano una nuova ed intensa ondata di caldo sull'Italia con temperature fino a 35 gradi. Quando e per quanto tempo? Ecco tutti i dettagli. Si prevede anche l'arrivo di temporali dopo un weekend di settembre rovente.

Nel corso della prossima settimana, infatti, secondo le ultime tendenze meteo, i modelli indicano che assisteremo probabilmente ad un graduale, ma lento, indebolimento dell’anticiclone africano ad iniziare dalle regioni settentrionali.

I dati più aggiornati, in particolare, suggeriscono che una perturbazione atlantica seguita da aria più fresca potrebbe raggiungere il Nord verso mercoledì 9. Tutto dovrà però essere confermato nelle prossime tendenze.

Meteo, temperature fino a 35 gradi e fine settimana rovente

Le previsioni meteo segnalano una nuova ondata di caldo sull'Italia. Stiamo subendo gli effetti del cambiamento climatico. Dopo un trimestre estivo che, confermando gli scenari previsti da anni dagli esperti, ha fatto registrare temperature eccezionalmente alte, con nuovi record, lunghe fasi di siccità e fenomeni estremi tanto da sorpassare nella classifica delle estati più calde quella del 2003, anche il mese di settembre si apre con temperature anomale.

Nei prossimi giorni e nel fine settimana - il primo fine settimana di settembre - sarà protagonista l’Anticiclone Africano, che occupando stabilmente tutta l’Europa meridionale, impedirà l’arrivo sull’Italia delle più temperate correnti atlantiche che trasportano le perturbazioni, mentre la massa d’aria molto calda associata all’anticiclone darà luogo a una nuova ondata di calore, che potrebbe prolungarsi anche fino ai primi giorni della prossima settimana.

Cosa significa? Le temperature massime raggiungeranno valori decisamente anomali per il periodo, fino a 4 o 8 gradi superiori alla media, ma localmente anche oltre, in particolare al Nord e nelle aree alpine.

Tutto questo per dire che nei prossimi giorni in pianura torneremo a toccare picchi di 35-36 gradi. L’ulteriore rinforzo dell’alta pressione sul nostro Paese, renderà quasi assente l’instabilità pomeridiana in montagna.

Nello specifico venerdì 4 settembre avremo una giornata soleggiata e calda. Il cielo si presenterà generalmente sereno o poco nuvoloso nel pomeriggio a ridosso dei rilievi. Qualche annuvolamento in più sull’Appennino della Calabria dove non si possono escludere isolati e brevi rovesci pomeridiani. Le temperature in lieve aumento quasi dappertutto, eccetto in Puglia, Sicilia e Sardegna; valori massimi fino a 35-36 gradi non solo nelle regioni centro-meridionali ma anche al Nord in pianura padana.

Le previsioni per il weekend: tutti i dettagli

Insomma dovremo essere pronti a fare i conti con l’ennesima ondata di caldo, legata ancora una volta all’espansione verso nord dell’Anticiclone Africano. La nuova fase di temperature sensibilmente superiori alla norma al Nord culminerà nei giorni del fine settimana, mentre per il Sud le giornate più calde dovrebbero essere quelle di lunedì e martedì.

Nello specifico nella giornata di sabato 5 settembre su gran parte del Paese il tempo sarà soleggiato e il clima sarà molto caldo. Lungo le coste della Liguria si potrà presentare foschia e qualche banco di nubi basse. Dal pomeriggio possibile aumento della nuvolosità sulle Alpi orientali, associata a occasionali rovesci. Venti quasi ovunque deboli.

La giornata di domenica 6 settembre passerà all'insegna del sole e del caldo intenso. Nel corso della prossima settimana i modelli indicano che assisteremo probabilmente ad un graduale, ma lento, indebolimento dell’anticiclone africano. Seguiranno ulteriori dettagli sull'arrivo di temporali.