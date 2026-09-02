FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Estate 2026 da record: temperature mai viste, superato anche il 2...

Estate 2026 da record: temperature mai viste, superato anche il 2003

L'estate 2026 sembra aver battuto il record del 2003, affermandosi come una delle stagioni più calde degli ultimi cent'anni.
Clima2 Settembre 2026 - ore 14:24 - Redatto da Redazione Meteo.it
Clima2 Settembre 2026 - ore 14:24 - Redatto da Redazione Meteo.it
InserisciMeteo.ittra le tue fonti su Google

L'estate metereologica si è conclusa ufficialmente il 31 agosto ed è tempo di primi bilanci. Sebbene per potersi dichiarare fuori anche dalla stagione astronomica dovremo attendere l'equinozio d'autunno (il 23 settembre) i primi dati sembrano non lasciare dubbi: l'estate appena conclusa ha segnato un record nelle temperature, battendo anche la torrida estate 2003.

Estate 2026, registrate temperature record in tutto il Paese

L'estate 2003 ha rappresentato per oltre vent'anni una delle stagioni più torride mai registrate in Italia ed è rimasta nella memoria collettiva a lungo come l'estate più calda di sempre. Ma le anomalie termiche che si sono registrate quest'anno nella stagione metereologica appena conclusa non solo si sono avvicinate molto a quelle del 2003, ma sono riuscite addirittura a superarle.

Le ondate di caldo estremo, intense e prolungate, di quest'anno, con i termometri che hanno più volte superato i 40 gradi in molte città, ci hanno costretto a fare i conti con afa e temperature opprimenti, facendo registrare una lunga serie di record nelle temperature massime e "regalandoci" anche notti tropicali. Dal Piemonte alla Sicilia, passando per l'Emilia Romagna e la Toscana, i termometri hanno registrato valori ben al di sopra della media per molti giorni.

Estate 2026 è la più calda di sempre?

La stagione metereologica appena conclusa ha fatto registrare un record costruito non tanto su singoli picchi estremi quanto sulla continuità del caldo. È proprio questo uno degli aspetti più rilevanti che emerge dal bilancio climatico di Arpa Piemonte. Tutti e tre i mesi dell’estate 2026 si sono piazzati al secondo posto tra i più caldi delle rispettive serie storiche: giugno e agosto subito dietro il 2003, luglio dietro il 2015.

Ed è stato proprio luglio a fare la differenza rispetto a ventitré anni fa: nel 2003 era solo al 14° posto tra i luglio più caldi, mentre quest’anno il caldo è rimasto eccezionale senza vere pause stagionali. Il Piemonte è rimasto per quasi tutta la stagione sopra ai valori climatici di riferimento, e sono soltanto 8 su 92 i giorni che hanno fatto registrare una temperatura inferiore alla norma.

La situazione non si presenta migliore in Romagna, dove si è registrata un'anomalia di +3,4°C rispetto alla media climatica 1981-2010. Anche in questo caso è stato luglio a fare la differenza.

Record battuto anche in Sicilia: l'estate 2026 si è affermata come la più calda mai registrata a Messina dall’inizio delle rilevazioni meteorologiche sistematiche, avviate nel 1916.

Seguici suDiscoverDiscoverWhatsAppWhatsApp
Articoli correlatiVedi tutti
  • Fulmini, record in Italia: quasi 300 mila scariche in tre mesi, è il Paese più colpito d'Europa
    Clima2 Settembre 2026

    Fulmini, record in Italia: quasi 300 mila scariche in tre mesi, è il Paese più colpito d'Europa

    L’estate 2026 ha visto l’Italia al primo posto in Europa per numero di fulmini, con quasi 300.000 scariche in tre mesi.
  • Meteo, avviso ondate di calore il 2 settembre 2026: le città a rischio allerta caldo in Italia
    Clima1 Settembre 2026

    Meteo, avviso ondate di calore il 2 settembre 2026: le città a rischio allerta caldo in Italia

    Allerta caldo in Italia nella giornata del 2 settembre 2026: scopriamo la lista delle città da bollino rosso, arancione e giallo.
  • Meteo, allerta gialla il 2 settembre 2026 in Italia: le regioni a rischio
    Clima1 Settembre 2026

    Meteo, allerta gialla il 2 settembre 2026 in Italia: le regioni a rischio

    Scatta una nuova allerta meteo gialla per maltempo e criticità nella giornata di mercoledì 2 settembre 2026 in Italia: ecco le zone a rischio.
  • Meteo, arriva la sesta ondata di caldo dell’estate: quando inizierà. Picchi record in arrivo sull’Italia
    Clima1 Settembre 2026

    Meteo, arriva la sesta ondata di caldo dell’estate: quando inizierà. Picchi record in arrivo sull’Italia

    Nuova ondata di calore sull'Italia dove sono previsti picchi di temperature fino ai 35°C. Scopriamo le previsioni meteo.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, quanto durerà l'ennesima ondata di caldo? La tendenza
Tendenza2 Settembre 2026
Meteo, quanto durerà l'ennesima ondata di caldo? La tendenza
Anticiclone africano protagonista per diversi giorni: si profila un weekend stabile, soleggiato e molto caldo. La tendenza meteo dal 5 settembre
Meteo, Anticiclone africano a oltranza: caldo intenso almeno fino al 10 settembre
Tendenza1 Settembre 2026
Meteo, Anticiclone africano a oltranza: caldo intenso almeno fino al 10 settembre
Settembre prosegue sotto il segno del caldo estivo: si profila un weekend stabile e molto caldo e così anche buona parte della prossima settimana. La tendenza meteo
Meteo: da giovedì 3 settembre caldo in aumento! Valori oltre i 35 gradi
Tendenza31 Agosto 2026
Meteo: da giovedì 3 settembre caldo in aumento! Valori oltre i 35 gradi
La tendenza meteo per la seconda parte della settimana vede un nuovo rialzo delle temperature da Nord a Sud con valori oltre i 35 gradi.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 02 Settembre ore 15:42

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154