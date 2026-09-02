Estate 2026 da record: temperature mai viste, superato anche il 2003

L'estate metereologica si è conclusa ufficialmente il 31 agosto ed è tempo di primi bilanci. Sebbene per potersi dichiarare fuori anche dalla stagione astronomica dovremo attendere l'equinozio d'autunno (il 23 settembre) i primi dati sembrano non lasciare dubbi: l'estate appena conclusa ha segnato un record nelle temperature, battendo anche la torrida estate 2003.

Estate 2026, registrate temperature record in tutto il Paese

L'estate 2003 ha rappresentato per oltre vent'anni una delle stagioni più torride mai registrate in Italia ed è rimasta nella memoria collettiva a lungo come l'estate più calda di sempre. Ma le anomalie termiche che si sono registrate quest'anno nella stagione metereologica appena conclusa non solo si sono avvicinate molto a quelle del 2003, ma sono riuscite addirittura a superarle.

Le ondate di caldo estremo, intense e prolungate, di quest'anno, con i termometri che hanno più volte superato i 40 gradi in molte città, ci hanno costretto a fare i conti con afa e temperature opprimenti, facendo registrare una lunga serie di record nelle temperature massime e "regalandoci" anche notti tropicali. Dal Piemonte alla Sicilia, passando per l'Emilia Romagna e la Toscana, i termometri hanno registrato valori ben al di sopra della media per molti giorni.

Estate 2026 è la più calda di sempre?

La stagione metereologica appena conclusa ha fatto registrare un record costruito non tanto su singoli picchi estremi quanto sulla continuità del caldo. È proprio questo uno degli aspetti più rilevanti che emerge dal bilancio climatico di Arpa Piemonte. Tutti e tre i mesi dell’estate 2026 si sono piazzati al secondo posto tra i più caldi delle rispettive serie storiche: giugno e agosto subito dietro il 2003, luglio dietro il 2015.

Ed è stato proprio luglio a fare la differenza rispetto a ventitré anni fa: nel 2003 era solo al 14° posto tra i luglio più caldi, mentre quest’anno il caldo è rimasto eccezionale senza vere pause stagionali. Il Piemonte è rimasto per quasi tutta la stagione sopra ai valori climatici di riferimento, e sono soltanto 8 su 92 i giorni che hanno fatto registrare una temperatura inferiore alla norma.

La situazione non si presenta migliore in Romagna, dove si è registrata un'anomalia di +3,4°C rispetto alla media climatica 1981-2010. Anche in questo caso è stato luglio a fare la differenza.

Record battuto anche in Sicilia: l'estate 2026 si è affermata come la più calda mai registrata a Messina dall’inizio delle rilevazioni meteorologiche sistematiche, avviate nel 1916.