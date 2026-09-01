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Meteo, arriva la sesta ondata di caldo dell’estate: quando inizierà. Picchi record in arrivo sull’Italia

Nuova ondata di calore sull'Italia dove sono previsti picchi di temperature fino ai 35°C. Scopriamo le previsioni meteo.
Clima1 Settembre 2026 - ore 16:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Il mese di settembre 2026 prende il via con l'arrivo della sesta ondata di calore di un'estate da record. Da oggi e nei prossimi giorni caldo ed afa in intensificazioni con nuovi record di temperature lungo tutto lo stivale.

Meteo, caldo anomalo sull'Italia: al via la sesta ondata di calore

La prima settimana di settembre è nel segno dell'Anticiclone Africano che non molla la presa lungo tutto il Mediterraneo garantendo un clima caldo e soleggiato e tenendo ben lontane le perturbazioni dal nostro Paese. Nei primi giorni di settembre le temperature resteranno elevate con valori da piena estate e picchi fino a 35°C al Sud e Isole.

Dalla seconda parte della settimana l'alta pressione si rafforzerà ancora di più complice l'arrivo di una nuova intensa ondata di calore che persisterà per tutto il primo weekend di settembre con anomalie termiche di anche +6-8°C rispetto ai valori medi del periodo. Caldo in aumento non solo al Sud e Isole, ma anche al Nord con temperature intorno ai 35 gradi e picchi di anche 37-38 gradi.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, martedì 1 settembre 2026: nuvole sparse sulle regioni settentrionale con il rischio di deboli e isolati temporali su Alpi centro-orientali, Appennino ed Emilia. Bel tempo soleggiato al Centro-Sud e Isole con il rischio di nuvole in aumento nel prime ore pomeridiane. In serata non si escludono piogge e temporali sull'Alto Adige e Alpi friulane. Dal punto di vista termico, si registra un lieve calo delle temperature massime al Nord e settori ionici del Sud e della Sicilia.

Mercoledì 2 settembre 2026 bel tempo soleggiato su gran parte del Nord con qualche annuvolamento da metà giornata sulle aree montuose con qualche rovescio o temporale in sviluppo su Alpi orientali, Appennino ligure ed emiliano e sull’Appennino meridionale. Stabili le temperature lungo tutto lo stivale.

Meteo, le previsioni per la seconda parte della settimana in Italia

La tendenza meteo per la seconda parte della settimana è nel segno dell'alta pressione con l'avvio della sesta ondata di calore dell'estate che sarà accompagnata da caldo ed afa intensificazione da Nord a Sud. Non solo, temperature in crescita con valori di anche +6-10°C rispetto alla media e picchi record intorno ai 35 gradi. L'Anticiclone Africano dominerà tutta l'Italia (e non solo) garantendo un clima stabile, soleggiato e senza piogge.

Nella giornata di mercoledì 3 settembre 2026 sole e caldo diffuso con qualche velatura passeggera solo al Nord e qualche nuvola sulle aree montuose, ma senza piogge. Dal punto di vista termico, le temperature restano alte da piena estate con le massime che sfiorano i 36-37°C in Sardegna e Sicilia, fino ai 34-35 nelle aree interne del Centro-Sud e ai 31-33 gradi sulle pianure del Nord Italia.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 01 Settembre ore 17:04

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