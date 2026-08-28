Meteo, allerta per caldo estremo il 29 agosto 2026 in Italia: la lista completa delle città a rischio

L'ultima ondata di calore sopraggiunta sull'Italia nei giorni scorsi prosegue anche nell'ultimo weekend di agosto 2026. Il Ministero della Salute ha diramato un bollettino sulle ondate di calore anche nella giornata di sabato 29 agosto 2026 con la lista completa di tutte le città a rischio.

Meteo, allerta caldo record in Italia: 6 città da bollino rosso il 29 agosto 2026

Prosegue il colpo di coda dell'estate 2026 su gran parte d'Italia. Anche nella giornata di sabato 29 agosto 2026 scatta l'allerta meteo caldo con diverse città contrassegnate dal bollino rosso. In 6 città, infatti, scatta il livello massimo di allerta meteo caldo segnalato dal Ministero della Salute con il bollino rosso che indica la presenza di condizioni climatiche di emergenza e possibili effetti negativi per i soggetti fragili come gli anziani, i bambini piccoli e le persone affette da malattie croniche.

Si delinea un sabato bollente con caldo e temperature record di giorno e di notte. L'afa si fa sempre più asfissiante complice la presenza di elevati tassi di umidità che rendono la sensazione di caldo sempre più critica. A seguire la lista delle 6 città italiane da bollino rosso il 29 agosto 2026 in Italia:

Bari

Catania

Messina

Palermo

Reggio Calabria

Roma

Caldo intenso in Italia: dove scatta il bollino arancione il 29 agosto 2026

Non mancano le città da bollino arancione il 29 agosto 2026. Il Ministero della Salute ha comunicato il bollettino sulle ondate di calore inserendo solo 3 città italiane nella lista da bollino arancione che è un livello intermedio di allerta meteo caldo. In presenza di bollino arancione si segnala la presenza di condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili.

Sono solo 3 le città italiane da bollino arancione nella giornata di sabato 29 agosto 2026:

Civitavecchia

Perugia

Viterbo

Allerta meteo caldo in Italia il 29 agosto 2026: le città da bollino giallo

Nella giornata di sabato 29 agosto 2026 scatta anche il bollino giallo di allerta meteo caldo in Italia. A differenza del bollino rosso ed arancione che indicano un livello estremo ed intermedio, in presenza di bollino giallo il Ministero della Salute indica la presenza di una condizione climatica di pre-allerta che precede il verificarsi di ondate di calore.

La lista delle città da bollino giallo il 29 agosto 2026 sono le seguenti:

Ancona

Bolzano

Cagliari

Campobasso

Firenze

Frosinone

Latina

Napoli

Pescara

Rieti

Anche se l'estate sta svolgendo a termine non mancano le allerte meteo. Durante un'ondata di calore il Ministero della Salute invita tutti i cittadini, in particolare i soggetti a rischio e fragili, ad evitare di uscire nelle ore più calde della giornata.

Non solo, il Ministero consiglia di evitare l'esposizione diretta al sole nelle ore più calde e di non praticare attività sportive all'aperto. Infine, secondo le guide del Ministero, durante le ondate di calore è importante bere almeno 2 litri d'acqua al giorno, prediligendo bevande non zuccherate e mangiare frutta fresca.