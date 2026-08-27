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Meteo, allerta caldo il 28 agosto 2026 in Italia: 9 città da bollino rosso. La lista completa

L'ondata di calore raggiunte il suo picco il 28 agosto 2026 con caldo intenso e temperature anomale. La lista delle città a ischio in Italia.
Clima27 Agosto 2026 - ore 18:19 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Nuovo picco dell'ondata di calore in Italia nella giornata di venerdì 28 agosto 2026. Il Ministero della Salute ha diramato un bollettino sulle ondate di calore con la lista di tutte le città a rischio suddivise a seconda del bollino rosso, arancione e giallo. 

Allerta per caldo estremo il 28 agosto 2026 in Italia: 9 città da bollino rosso

Si preannuncia un "venerdì da bollino rosso" in diverse città d'Italia considerando il bollettino sulle ondate di calore emesso dal Ministero della Salute per la giornata di venerdì 28 agosto 2026. La rimonta dell'anticiclone nord africano ha dato il via ad una nuova intensa ondata di calore che, nelle prossime ore, vedrà una nuova impennata delle temperature su valori del tutto anomali ed estremi. In 9 città d'Italia scatta il bollino rosso di allerta meteo caldo; un bollino che, una volta emesso, segnala la presenza di condizioni climatiche di emergenza e possibili effetti negativi per i soggetti fragili come gli anziani, i bambini piccoli e le persone affette da malattie croniche.

Torna il caldo intenso, afa e temperature elevate in 9 città italiane contrassegnate dal bollino rosso di allerta meteo caldo il 28 agosto 2026:

  • Bari
  • Cagliari
  • Campobasso
  • Catania
  • Latina
  • Messina
  • Palermo
  • Reggio Calabria
  • Roma

Caldo record in Italia: 11 città da bollino arancione il 28 agosto 2026

Colpo di coda dell'estate nell'ultimo weekend di agosto 2026 con un nuovo picco di calore. Caldo ed afa in intensificazione in Italia nella giornata di venerdì 28 agosto 2026 con 11 città da bollino arancione. Il Ministero della Salute ha comunicato l'allerta meteo caldo di livello intermedio in diverse città italiane dove è previsto un picco delle temperature.

Il bollino arancione segnala un livello intermedio di allerta caldo che segnala la presenza di condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili. A seguire la lista completa delle città contrassegnate da bollino arancione - livello intermedio di allerta meteo caldo - il 28 agosto 2026:

  • Ancona
  • Bologna
  • Bolzano
  • Civitavecchia
  • Firenze
  • Frosinone
  • Napoli
  • Perugia
  • Pescara
  • Rieti
  • Viterbo

Allerta meteo caldo in Italia: dove scatta il bollino giallo il 28 agosto 2026

Non mancano le città da bollino giallo nella giornata di venerdì 28 agosto 2026. In presenza di bollino giallo il Ministero della Salute segnala una condizione climatica di pre-allerta; una fase transitoria che precede il verificarsi di possibili ondate di calore e che richiede un controllo costante.

Scopriamo le città da bollino giallo il giorno 28 agosto 2026:

  • Brescia
  • Genova
  • Milano
  • Venezia
  • Verona
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Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 27 Agosto ore 18:20

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