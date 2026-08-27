Meteo, nuova fiammata africana sull’Italia con caldo e temperature in crescita

L'Italia è nuovamente nella morsa del caldo africano complice la rimonta dell'alta pressione e l'inizio di una nuova intensa ondata di calore. Caldo e temperature in crescita, in particolare al Centro-Sud, con valori che sfiorano i 40-42°C.

Meteo, torna il caldo record in Italia a fine agosto 2026

La seconda parte dell'ultima settimana di agosto 2026 regala un vero e proprio colpo di coda dell'estate con l'avvio di una nuova intensa ondata di calore. Dall'inizio dell'estate ad oggi, l'Italia ha dovuto già fare i conti con diverse ondate di calore che hanno fatto registrare temperature record e livelli di afa estremi che hanno causato disagi e criticità in diverse zone d'Italia e di Europa.

Dopo una breve tregua dal caldo, la rimonta dell'alta pressione negli ultimi giorni ha fatto registrare una nuova impennata delle temperature con valori intorno ai 40°C sulle regioni del Sud a conferma della rimonta dell'anticiclone nord africano.

Meteo, che tempo farà nell'ultimo fine settimana di agosto 2026?

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di domani, venerdì 28 agosto 2026: il caldo raggiungerà il suo picco con valori estremi intorno ai 40-45°C su gran parte delle regioni del Sud. Il Nord Italia sarà coinvolto solo marginalmente da questa nuova ondata di calore complice la presenza di correnti atlantiche e il transito della perturbazione n.7 che colpirà le zone alpine e le regioni di Nord-Ovest.

Piogge e temporali diffusi sulle Alpi centro-occidentali, le pianure di Piemonte e Lombardia e Liguria centrale. Dal pomeriggio maltempo in diffusione anche su Trentino Alto Adige e, in serata, sui rilievi del Veneto e al Friuli. Bel tempo soleggiato nel resto d'Italia.

Dal punto di vista termico è previsto un ulteriore aumento delle temperature, in particolare sull'Emilia Romagna e regioni del Centro-Sud dove sono previsti 42°C e picchi fino a 43-45°C sulle zone interne del Sud e Isole.

Sabato 29 agosto, l'ultimo di agosto, ancora tanto caldo in Italia sulle regioni del Sud ed Isola con temperature bollenti. Nuvole sparse sulle regioni dell'estremo Nord-Est, regioni del Centro e Sardegna. Schiarite nel resto del Paese, mentre non si escludono piogge e rovesci su le zone interne del Centro, le montagne del Friuli, le coste delle Marche e le zone del Centro-Nord della Sardegna.

Dal pomeriggio maltempo in intensificazione anche sulle regioni del Centro, sulla Puglia e Basilicata. Le temperature massime registrano un lieve calo pur restando su valori del tutto anomali con picchi fino a 40°C in Sicilia e sulle regioni del Sud, mentre tra i 35-38° tra Centro, Sardegna ed Emilia Romagna.