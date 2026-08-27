Nuova ondata di caldo sull’Italia: fino a 45°C. Quanto durerà e cosa succederà a settembre?

Ci attende una nuova ondata di caldo sull'Italia con temperature fino a 45°C in alcune regioni. Quanto durerà questa nuova ed intensa fase di afa? Cosa accadrà a settembre? Ebbene, le previsioni meteo ci segnalano il rinforzo dell'anticiclone africano che al Sud e sulle Isole porterà nuovamente il termometro a salire ben oltre le medie stagionali e a far segnare temperature davvero molto calde.

Il Nord-Ovest rimarrà più a margine di questa nuova ondata di calore, ma le temperature rimarranno oltre le medie. Ecco tutte le ultime news e le tendenze per l'inizio del mese di settembre 2026.

Nuova ondata di caldo: cosa ci attende nei prossimi giorni?

Nuova ondata di caldo in arrivo sull'Italia con temperature fino a 45°. Dove? Cosa ci attende nelle prossime ore e nei prossimi giorni? Le previsioni meteo ci segnalano come in questa parte centrale della settimana torni ad allungarsi nel Mediterraneo e sull’Italia l’Anticiclone Africano, accompagnato da una massa d’aria eccezionalmente calda, proveniente dall’entroterra nordafricano.

Il caldo estremo colpirà soprattutto nel Centro-Sud e nelle Isole, con temperature oltre la norma anche al Nord, in particolare in Emilia Romagna.

Il giorno più caldo sarà quello di venerdì 28 agosto con temperature massime localmente superiori ai 40 gradi in Sicilia e Sardegna. Sempre venerdì però una perturbazione atlantica porterà nuvole e instabilità sulle zone alpine e al Nord-Ovest, per poi attraversare rapidamente sabato il Nord-Est, la Sardegna e le regioni centrali.

Nel fine weekend del 29 e 30 agosto il caldo resterà su livelli estremi in Sicilia e in parte del Sud, dove le temperature potrebbero mantenersi su valori molto oltre la norma anche nel corso della prossima settimana. La perturbazione in transito, invece, darà luogo ad un calo termico e un’attenuazione del caldo intenso, al Centro e in Sardegna, che potrebbe rivelarsi però solo temporanea.

Cosa accadrà a settembre?

La prossima settimana vedrà il mese di agosto concludersi con il caldo e l'afa. Soprattutto al Centro e al Sud le temperature rimarranno elevate anche nei primi giorni del mese di settembre 2026. L'Italia dovrà fare i conti ancora con temperature superiori alla media, mentre al Centro e in Sardegna, a causa del passaggio della perturbazione, la colonnina di mercurio si attesterà su valori sempre superiori alle medie stagionali, seppure con anomalie meno marcate rispetto alle altre regioni.

Cos'altro accadrà durante il mese di settembre? Troppo presto per dirlo. Le prime tendenze confermano solamente che la prima settimana sarà all'insegna del caldo e dell'afa. Molto probabilmente anche nel mese di settembre faremo i conti con ondate di calore importanti e con perturbazioni intense che transiteranno sul nostro Paese. Per avere tutti i dettagli è però bene seguire giorno dopo giorno le varie previsioni e le tendenze meteo.