Meteo, avviso di allerta caldo il 27 agosto 2026 in Italia: la lista della città a rischio per il Ministero della Salute

Caldo ed afa tornano ancora protagonisti in Italia nella giornata di giovedì 27 agosto 2026. Il Ministero della Salute ha diramato il bollettino sulle ondate di calore con la lista di tutte le città a rischio a seconda del bollino di allerta meteo.

Afa e caldo record il 27 agosto 2026: le città da bollino rosso

La fine di agosto 2026 è nel segno dell'anticiclone africano con l'inizio di una nuova intensa ondata di calore. Nella giornata di giovedì 27 agosto 2026 scatta il bollino rosso di allerta meteo caldo in diverse città italiane. Tornano ad intensificarsi caldo e afa con una impennata delle temperature che in diverse zone sfioreranno fino ai 40°C. Il bollino rosso di allerta caldo, infatti, corrisponde al livello massimo e segnala la presenza di condizioni climatiche di emergenza e possibili effetti negativi per i soggetti fragili come gli anziani, i bambini piccoli e le persone affette da malattie croniche.

Ecco la lista delle città da bollino rosso di allerta meteo caldo il 27 agosto 2026 in Italia:

Campobasso

Palermo

Allerta caldo, dove scatta il bollino arancione il 27 agosto 2026

Crescono le città contrassegnate dal bollino arancione per il caldo che indica un livello intermedio di allerta meteo. Nel giro di 24h il numero delle città da bollino arancione passa da 2 a 11 a conferma della rimonta dell'anticiclone africano, ma anche dell'inizio di una nuova intensa ondata di calore destinata a toccare nei prossimi giorni livelli estremi di caldo ed afa.

Ricordiamo che il Ministero della Salute con il bollino arancione segnala presenza di condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili. A seguire la lista delle 11 città da bollino arancione il 27 agosto 2026:

Ancona

Bari

Cagliari

Catania

Firenze

Latina

Messina

Perugia

Reggio Calabria

Rieti

Roma

Caldo anomalo il 27 agosto 2026 in Italia: le città da bollino giallo

Infine non potevano mancare le città da bollino giallo nel bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute per il 27 agosto 2026. Il bollino giallo secondo il Ministero della Salute indica una condizione climatica di pre-allerta che precede il verificarsi di possibili ondate di calore. Si tratta di una fase particolare che richiede controllo costante in caso di eventi estremi.

Scopriamo le città contrassegnate dal bollino giallo nella giornata di giovedì 27 agosto 2026:

Bologna

Bolzano

Brescia

Civitavecchia

Frosinone

Napoli

Pescara

Verona

Viterbo

Il Ministero della Salute invita tutti i cittadini, in particolare i soggetti a rischio e fragili, ad evitare di uscire nelle ore più calde della giornata. Non solo, è consigliato anche evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde e di non praticare attività sportive all'aperto. Infine è importante bere tanta acqua per idratarsi e far arieggiare le stanze.