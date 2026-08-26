Maltempo in Italia: vento forte, grandine e allagamenti, nuovi disagi, ecco dove

Il maltempo è tornato protagonista in parte del Paese con eventi meteorologici estremi, danni, disagi e criticità in diverse regioni. Dalla Lombardia al Trentino Alto Adige fino alla Toscana, negli ultimi giorni si sono registrate trombe d'aria, ma anche grandinate ed allagamenti.

Maltempo in Lombardia: Varese la provincia più colpita

Una fortissima ondata di maltempo ha colpito la Lombardia con fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da far registrare danni ingenti e criticità importanti in diverse province. Tra le più colpite c'è quella di Varese dove, negli ultimi giorni, le forti piogge e grandinate hanno causato la caduta di alberi con tetti danneggiati e allagamenti.

Più di 100 gli interventi dei Vigili del Fuoco che hanno richiesto il supporto di squadre di rinforzo da Milano e Monza e Brianza. Anche a Busto Arsizio alberi caduti in strada con danni ad un veicolo in viale Trentino con conseguenti allagamenti e disagi alla viabilità. Problemi anche a Gorla Maggiore dove si è registrata una tromba d'aria che ha causato il crollo di diversi alberi con danni a diverse abitazioni.

La forte ondata di maltempo ha interessato anche Ferno, comune della provincia di Varese in Lombardia dove le forti piogge hanno allagato la strada con disagi alla viabilità per la presenza di alberi e detriti. Ritardi e cancellazioni all'aeroporto di Malpensa con disagi a migliaia di passeggeri. Le piogge hanno colpito anche la città di Milano dove sono stati richiesti 30 interventi dei Vigili del Fuoco.

#Maltempo #Lombardia, oltre 190 interventi dei #vigilidelfuoco per alberi caduti, allagamenti e strutture danneggiate dal vento: Varese la provincia più colpita (foto), rinforzi giunti dai comandi di Milano e Monza. Squadre al lavoro anche a Como e nel capoluogo meneghino… pic.twitter.com/fKLxKTFC8P — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 25, 2026

Maltempo in Alto Adige e Toscana: la situazione

Non solo la Lombardia nella morsa del maltempo, visto che fenomeni temporaleschi intensi e violenti hanno colpito anche la parte settentrionale dell'Alto Adige. Forti piogge e grandinate hanno interessato diverse zone tra cui quella di Val Casies dove è esondato un torrente tra San Martino e Santa Maddalena causando una colata di acqua, fango e materiale roccioso.

La situazione ha visto allagamenti in diverse case, attività commerciali, ma anche strade e terreni agricoli. Provvidenziale l'intervento dei Vigili del Fuoco impegnati prima a prosciugare e ripulire i locali e successivamente a sgomberare le strade. Diversi gli allagamenti anche nella zona di San Martino in Passiria.

Anche la Toscana è stata colpita da una violenta ondata di maltempo con danni e disagi in diverse zone. Tra le più colpite Grosseto dove sono stati richiesti 25 interventi dei Vigili del Fuoco nei comuni di Gavorrano, Scansano, Montieri e nella zona di Giuncarico. Le piogge, accompagnate anche da forti raffiche di vento, hanno causato la caduta di alberi e allagamenti.