Meteo, avviso di allerta caldo il 26 agosto 2026 in Italia: la lista della città a rischio per il Ministero della Salute
Al via una nuova ondata di calore in gran parte d'Italia. La conferma arriva dall'ultimo bollettino sulle ondate di calore diramato dal Ministero della Salute per la giornata di mercoledì 26 agosto 2026 in Italia. Scopriamo la lista completa della città contrassegnate dal bollino rosso, arancione e giallo.
Caldo record: una città da bollino rosso il 26 agosto 2026
Il caldo torna protagonista in Italia complice la rimonta dell'anticiclone nord-africano e l'avvio di una nuova intensa ondata di calore. La fine del mese di agosto è nel segno di una fiammata africana che farà impennare le temperature da oggi, mercoledì 26 agosto 2026, e per tutta la seconda parte della settimana. Nella giornata di mercoledì 26 agosto 2026, infatti, scatta anche il livello massimo di allerta meteo caldo con tanto di bollino rosso.
Ricordiamo che il bollino rosso segnala la presenza di condizioni climatiche di emergenza e possibili effetti negativi per i soggetti fragili come gli anziani, i bambini piccoli e le persone affette da malattie croniche. L'allerta caldo con tanto di bollino rosso scatta nella giornata di mercoledì 26 agosto 2026 in Italia solo nella città di:
- Palermo
Allerta caldo, 2 città da bollino arancione il 26 agosto 2026
Nella giornata di mercoledì 26 agosto 2026 scatta anche il bollino arancione di allerta meteo caldo in Italia. Il bollino arancione - livello intermedio di allerta caldo - viene diramato dal Ministero della Salute per indicare il presentarsi di condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili.
Due le città da bollino arancione il 26 agosto 2026 in Italia:
- Campobasso
- Messina
Caldo anomalo il 26 agosto 2026 in Italia: le città da bollino giallo
Infine nel bollettino sulle ondate di calore emesso dal Ministero della Salute per la giornata di mercoledì 26 agosto 2026 non potevano mancare le città da bollino giallo. A differenze del bollino rosso ed arancione che indicano livelli di rischio d'allerta, generalmente il Ministero della Salute segnala con il bollino giallo una condizione climatica di pre-allerta che precede il verificarsi di possibili ondate di calore. Si tratta di una fase particolare che richiede controllo costante in caso di eventi estremi.
Ecco la lista completa della città da bollino giallo il 26 agosto 2026 in Italia:
- Ancona
- Bari
- Cagliari
- Catania
- Latina
- Perugia
- Reggio Calabria
- Roma