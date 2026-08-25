Meteo, nuova ondata di caldo in arrivo: temperature oltre i 40°C al Centro-Sud

L'ultima settimana di agosto 2026 è nel segno dell'anticiclone nord-africano con l'arrivo di una nuova intensa ondata di calore che farà nuovamente aumentare le temperature con picchi fino a 40-45°C in Italia.

Meteo, torna il caldo estremo in Italia: le previsioni

Caldo e temperature in crescita su gran parte d'Italia complice la rimonta dell'alta pressione e l'arrivo di una nuova fiammata africana che, in particolare tra giovedì e domenica, farà impennare le temperature fino a 44-45°C.

Solo le regioni del Nord Italia resteranno al margine con un clima più instabile e variabile complice l'arrivo di una nuova perturbazione, la n.6 del mese, che farà sentire i suoi effetti già da oggi, martedì 25 agosto, con fenomeni temporaleschi intensi e violenti.

Al Centro-Sud, invece, clima tipicamente estivo con l'anticiclone nord-africano protagonista di una nuova ondata di calore che toccherà il suo picco tra giovedì 27 e sabato 29 agosto con temperature che potrebbero spingersi anche oltre i 44-45°C. Al Nord, invece, i valori saranno quasi ovunque intorno ai 35°C con picchi di 37-38°C solo in Emilia Romagna.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, martedì 25 agosto 2026: bel tempo soleggiato sulle regioni del Sud e Isole, mentre nuvole sparse al Nord con il rischio di piogge e temporali su Alpi Lombarde, Veneto, Emilia, Romagna e regioni del Centro. Dal punto di vista termico, temperature massime in calo al Centro-Nord, mentre in crescita in gran parte del Sud e sulle Isole con picchi di 40-41 gradi in Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Mercoledì 26 agosto 2026 un'altra giornata di sole lungo tutto lo stivale con annuvolamenti sparsi, sin dalle prime ore del mattino, su regioni di Nord-Ovest, Toscana e Sardegna. Non si escludono classici temporali di calore lungo il settore alpino. In crescita le temperature sulle regioni del Sud, in particolare Calabria, Sicilia e Sardegna con picchi anche oltre i 42°C. Al Nord, invece, tornerà il caldo, ma i valori non andranno oltre i 32-33 gradi.

Meteo, che tempo farà nel weekend in Italia?

La fine del mese d'agosto 2026 è nel segno di una nuova ondata di calore con un picco di caldo causato dal promontorio anticiclonico nord-africano che insisterà su gran parte dell'Italia. Il picco di questa fiammata africana è attesa tra giovedì 27 e venerdì 28 agosto con la massa d’aria sahariana che farà impennare le temperature quasi ovunque con valori intorno ai 40-45 gradi al Sud e Isole, 38-40 gradi al Centro e 36-39 gradi al Nord-Est.

Bel tempo soleggiato nella giornata di giovedì 27 agosto 2026 con il rischio di qualche isolato rovescio solo sulle Alpi Occidentali. Caldo intenso quasi ovunque con picchi di 38-43 gradi sulle Isole, 33-38 gradi al Centro-Sud e 29-34 gradi al Nord.

Anche venerdì 28 agosto 2026 piogge e rovesci sulle Alpi centro-occidentali e le vicine pianure di Piemonte e Lombardia, nuvole a Nord-Ovest e sulle Venezie e bel tempo sul resto d'Italia. Le temperature in aumento con valori che sfiorano i 40-45°C al Sud, mentre dai 35° ai 40°C al Centro e intorno ai 29-32°C al Nord.

In vista del weekend nella giornata di sabato 29 agosto 2026 la massa d'aria calda si farà sentire sulle regioni del Sud e Sicilia con temperature che raggiungeranno anche i 40-45°C. Gli effetti dell'anticiclone interesseranno solo marginalmente le regioni del Nord dove la colonnina di mercurio non andrà oltre i 30-34°C.

Tra domenica 30 e lunedì 31 agosto la massa d'aria inizierà a ritirarsi verso le regioni del Sud, dove non si escludono nuove temperature bollenti.