FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Temporali nella notte al Centro-Nord: allagamenti e disagi in Tos...

Temporali nella notte al Centro-Nord: allagamenti e disagi in Toscana, Piemonte e Lombardia

Il maltempo nella notte ha interessato gran parte dell'area del Centro-Nord con temporali, allagamenti e disagi in Toscana, Piemonte e Lombardia.
Clima25 Agosto 2026 - ore 09:46 - Redatto da Redazione Meteo.it
Clima25 Agosto 2026 - ore 09:46 - Redatto da Redazione Meteo.it
InserisciMeteo.ittra le tue fonti su Google

Una notte di maltempo intenso ha interessato diverse aree nelle regioni del Centro-Nord, con piogge torrenziali, raffiche di vento, grandinate e allagamenti. La perturbazione ha raggiunto prima il Nord-Ovest per poi spostarsi verso il Centro. Tra le aree maggiormente colpite ci sono il Piemonte e la Lombardia, in particolare la provincia di Varese, mentre anche la Toscana è stata coinvolta dal maltempo.

Nubifragio in provincia di Varese, allagato il Pronto soccorso a Gallarate

Uno degli episodi più significativi causati dal maltempo di questa notte si è verificato in provincia di Varese. A Gallarate l’acqua ha raggiunto i locali del Pronto soccorso dell’ospedale. Alcuni pazienti sono stati spostati all’interno della struttura per consentire al personale di fronteggiare la situazione.

Tante le segnalazioni di strade e cantine allagate, alberi caduti e disagi in tutta l'area. A Busto Arsizio, Gallarate e nei comuni limitrofi il forte vento ha provocato la caduta di rami e piante, mentre in alcune zone è stata segnalata anche la grandine. Il maltempo non ha risparmiato disagi alla circolazione e problemi alla rete elettrica.

Temporali in Piemonte

In Piemonte il maltempo era stato già annunciato nella serata di ieri, con interesse maggiore per le aree del Torinese, Biellese, Novarese, Vercellese e Verbano, oltre alle zone alpine. Erano previsti anche nubifragi, grandinate e forti raffiche di vento, con la possibilità di allagamenti e caduta di alberi. La perturbazione, proveniente dalla Francia, si è poi rapidamente spostata verso nord-est. Nella notte il maltempo si è concentrato soprattutto sull'area settentrionale del Piemonte e sulle zone al confine con la Liguria.

Temporali in Toscana

Il peggioramento climatico ha raggiunto anche la regione Toscana, dove era stata predisposta un’allerta gialla dalla mezzanotte alle 18 di martedì. La perturbazione è stata associata alla possibilità di temporali di forte intensità nelle ore notturne e nella prime ore della mattinata. Previsti inoltre forti colpi di vento e locali grandinate. A Firenze il Centro Funzionale regionale aveva indicato anche la possibilità di accumuli puntuali nell’ordine di 60-80 millimetri e intensità orarie localmente elevate, con possibili criticità soprattutto per il reticolo idraulico minore, composto da torrenti, fossi e corsi d’acqua secondari. 

Il maltempo non durerà a lungo

Il passaggio della perturbazione è destinato a essere piuttosto rapido. Già nelle prossime ore i fenomeni tenderanno a spostarsi verso est e ad attenuarsi sulle regioni nord-occidentali. Il miglioramento sarà però seguito da un ritorno del caldo. Le previsioni indicano infatti un nuovo aumento delle temperature nei prossimi giorni, soprattutto al Centro-Sud.

Seguici suDiscoverDiscoverWhatsAppWhatsApp
Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, avviso di ondate di calore il 25 agosto 2026 in Italia: le città a rischio allerta caldo
    Clima24 Agosto 2026

    Meteo, avviso di ondate di calore il 25 agosto 2026 in Italia: le città a rischio allerta caldo

    Allerta caldo il 25 agosto 2026 in Italia: la lista della città a rischio a seconda del bollino rosso, arancione e giallo.
  • Meteo, allerta gialla per temporali il 25 agosto 2026 in Italia: ecco dove
    Clima24 Agosto 2026

    Meteo, allerta gialla per temporali il 25 agosto 2026 in Italia: ecco dove

    Scatta l'allerta meteo gialla per rischio piogge e criticità il 25 agosto 2026 in Italia: scopriamo le regioni a rischio.
  • Caldo a fine agosto 2026: nuova ondata di calore in arrivo? Cosa dicono le previsioni
    Clima24 Agosto 2026

    Caldo a fine agosto 2026: nuova ondata di calore in arrivo? Cosa dicono le previsioni

    Nuova ondata di caldo a fine agosto 2026. Cosa ci attende? Sole e tanto caldo, soprattutto al Sud e sulle regioni dell'Adriatico. Ecco le news.
  • Meteo, Italia divisa in due: caldo intenso al Sud e temporali al Nord. Le previsioni
    Clima24 Agosto 2026

    Meteo, Italia divisa in due: caldo intenso al Sud e temporali al Nord. Le previsioni

    L'ultima settimana di agosto 2026 prende il via con una Italia climaticamente spaccata in due: clima estivo al Sud e piogge al Nord.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: agosto si chiude con clima bollente, afa e picchi fino a 45 gradi
Tendenza25 Agosto 2026
Meteo: agosto si chiude con clima bollente, afa e picchi fino a 45 gradi
La tendenza meteo per la fine di agosto vede un caldo estremo e intenso perlopiù al Sud e nelle Isole dove si toccheranno i 44-45 gradi con afa.
Meteo: caldo estremo al Centro-Sud e nelle Isole! Valori verso i 45 gradi
Tendenza24 Agosto 2026
Meteo: caldo estremo al Centro-Sud e nelle Isole! Valori verso i 45 gradi
La tendenza meteo per la fine di agosto vede una nuova e intensissima ondata di caldo africano con picchi di 44-45 gradi al Sud e nelle Isole.
Meteo: fine agosto con intensa fiammata africana! Picchi fino a 46 gradi
Tendenza23 Agosto 2026
Meteo: fine agosto con intensa fiammata africana! Picchi fino a 46 gradi
La tendenza meteo per la fine del mese vede un'intensificazione estrema del caldo sulle regioni meridionali, soprattutto tra 27 e 29 agosto.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 25 Agosto ore 13:41

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154