Temporali nella notte al Centro-Nord: allagamenti e disagi in Toscana, Piemonte e Lombardia

Una notte di maltempo intenso ha interessato diverse aree nelle regioni del Centro-Nord, con piogge torrenziali, raffiche di vento, grandinate e allagamenti. La perturbazione ha raggiunto prima il Nord-Ovest per poi spostarsi verso il Centro. Tra le aree maggiormente colpite ci sono il Piemonte e la Lombardia, in particolare la provincia di Varese, mentre anche la Toscana è stata coinvolta dal maltempo.

Nubifragio in provincia di Varese, allagato il Pronto soccorso a Gallarate

Uno degli episodi più significativi causati dal maltempo di questa notte si è verificato in provincia di Varese. A Gallarate l’acqua ha raggiunto i locali del Pronto soccorso dell’ospedale. Alcuni pazienti sono stati spostati all’interno della struttura per consentire al personale di fronteggiare la situazione.

Tante le segnalazioni di strade e cantine allagate, alberi caduti e disagi in tutta l'area. A Busto Arsizio, Gallarate e nei comuni limitrofi il forte vento ha provocato la caduta di rami e piante, mentre in alcune zone è stata segnalata anche la grandine. Il maltempo non ha risparmiato disagi alla circolazione e problemi alla rete elettrica.

Temporali in Piemonte

In Piemonte il maltempo era stato già annunciato nella serata di ieri, con interesse maggiore per le aree del Torinese, Biellese, Novarese, Vercellese e Verbano, oltre alle zone alpine. Erano previsti anche nubifragi, grandinate e forti raffiche di vento, con la possibilità di allagamenti e caduta di alberi. La perturbazione, proveniente dalla Francia, si è poi rapidamente spostata verso nord-est. Nella notte il maltempo si è concentrato soprattutto sull'area settentrionale del Piemonte e sulle zone al confine con la Liguria.

Temporali in Toscana

Il peggioramento climatico ha raggiunto anche la regione Toscana, dove era stata predisposta un’allerta gialla dalla mezzanotte alle 18 di martedì. La perturbazione è stata associata alla possibilità di temporali di forte intensità nelle ore notturne e nella prime ore della mattinata. Previsti inoltre forti colpi di vento e locali grandinate. A Firenze il Centro Funzionale regionale aveva indicato anche la possibilità di accumuli puntuali nell’ordine di 60-80 millimetri e intensità orarie localmente elevate, con possibili criticità soprattutto per il reticolo idraulico minore, composto da torrenti, fossi e corsi d’acqua secondari.

Il maltempo non durerà a lungo

Il passaggio della perturbazione è destinato a essere piuttosto rapido. Già nelle prossime ore i fenomeni tenderanno a spostarsi verso est e ad attenuarsi sulle regioni nord-occidentali. Il miglioramento sarà però seguito da un ritorno del caldo. Le previsioni indicano infatti un nuovo aumento delle temperature nei prossimi giorni, soprattutto al Centro-Sud.