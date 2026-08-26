Meteo prossimi giorni: nuova ondata di caldo con temperature oltre i 40 gradi

L'anticiclone africano torna protagonista in Italia dando il via ad una nuova intensa ondata di calore con temperature che sfioreranno anche i 40°C in diverse regioni. Scopriamo le previsioni meteo.

Meteo, nuova ondata di caldo in Italia

Nella seconda parte dell'ultima settimana di agosto 2026 il caldo torna ad intensificarsi lungo tutto il Mediterraneo e l’Italia complice l'arrivo di una nuova ondata di calore che toccherà livelli estremi con temperature ben oltre la norma lungo tutto lo stivale. Il picco di questa fiammata africana di fine estate è prevista nella giornata di venerdì 28 agosto con picchi di oltre 40°C su Sicilia e Sardegna.

Al Nord, invece, si delinea il transito di una nuova perturbazione, la n.7 del mese, con clima instabile e variabile sulle zone alpine e al Nord-Ovest e successivamente zone di Nord-Est, Sardegna e regioni centrali. Nel weekend caldo diffuso su gran parte delle regioni del Sud e Sicilia con temperature superiori alla norma.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di giovedì 27 agosto 2026: clima stabile con qualche nuvola su Alpi, Piemonte, Lombardia e Sardegna. Bel tempo nel resto d'Italia, mentre dal pomeriggio nuvole all’estremo Nord-Ovest, in Sardegna, tra basso Lazio e Campania. Dal punto di vista termico, le temperature massime in crescita con picchi fino ai 40° sulle Isole.

Venerdì 28 agosto 2026 tempo instabile con piogge e temporali su Piemonte, Valle d’Aosta e rilievi della Lombardia. Dal pomeriggio maltempo diffuso lungo le Alpi occidentali, le pianure del Piemonte, Alpi e Prealpi lombarde. Caldo diffuso e intenso su Emilia Romagna, regioni del Sud e Isole con temperature tra i 36-42°C.

Meteo, che tempo farà nell'ultimo weekend di agosto 2026?

Nuova ondata di calore sull'Italia con temperature roventi su gran parte del Sud e Isole. Nella giornata di sabato 29 agosto 2026 è previsto il transito di una nuova perturbazione a carattere di fronte freddo diretta verso le regioni del Centro e Sardegna. Piogge e rovesci anche sulle regioni del Nord, aree alpine del Nordest, in Romagna, sul nord della Sardegna e nelle Marche. Non si escludono fenomeni temporaleschi isolati anche sul resto della Sardegna, su Abruzzo e Toscana. Al Sud e Sicilia l'ondata di calore sarà intensa e prolungata.

Anche domenica 30 agosto 2026 si delinea un'altra giornata con tempo stabile, caldo e soleggiato, ma non si esclude un lieve calo delle temperature sulle regioni del Sud e Sicilia. Secondo le attuali proiezioni, la situazione non dovrebbe cambiare neppure lunedì 31 agosto, mentre da martedì 1 settembre è previsto l'arrivo di un nuovo sistema perturbato sulle regioni del Nord Italia.