Meteo, allerta arancione e gialla il 28 agosto 2026 per maltempo e criticità in Italia. Ecco dove

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, venerdì 28 agosto 2026, un duplice bollettino di allerta meteo arancione e gialla per maltempo e criticità in Italia. Scopriamo le zone interessate.

Maltempo oggi in Italia: dove scatta l'allerta meteo arancione il 28 agosto 2026

Una Italia climaticamente spaccata in due nell'ultimo weekend di agosto 2026. Se le regioni del Centro-Sud sono alle prese con una nuova intensa ondata di calore, l'ultima dell'estate 2026, il Nord è interessato dal transito di un sistema perturbato con fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da far scattare l'allerta meteo.

La Protezione Civile ha emesso per la giornata di venerdì 28 agosto 2026 un bollettino di allerta meteo arancione in alcune regioni. Si tratta di un livello di allerta meteo intermedio contrassegnato da una criticità moderata per la presenza di possibili fenomeni meteorologici intensi e diffusi, comunque potenzialmente pericolosi per l'incolumità delle persone e in grado di causare danni estesi a edifici, infrastrutture e attività produttive.

L'allerta meteo arancione di moderata criticità per rischio piogge e temporali il 28 agosto 2026 scatta solo in Lombardia e nelle seguenti zone:

Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Nodo Idraulico di Milano.

Meteo, allerta gialla il 28 agosto 2026 in Italia: le regioni a rischio

Non solo, sempre per venerdì 28 agosto 2026, scatta anche l'allerta meteo gialla per maltempo e criticità in Italia. Il Dipartimento di Protezione Civile ha comunicato la presenza di eventi meteorologici intensi e violenti in diverse regioni interessate dall'allerta gialla. Nel dettaglio l'allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali scatta venerdì 28 agosto 2026 in:

Lombardia : Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Media-bassa Valtellina, Alta Valtellina, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Pianura centrale;

: Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Media-bassa Valtellina, Alta Valtellina, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Pianura centrale; Piemonte: Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Varaita, Maira e Stura, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Pianura settentrionale.

Infine da non sottovalutare è anche l'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico che corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità.

Nella giornata di venerdì 28 agosto 2026 l'allerta gialla per rischio idrogeologico scatta in: