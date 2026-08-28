Meteo, previsioni weekend: che tempo farà nell'ultimo fine settimana di agosto 2026?

L'Italia è nella morsa del caldo e dell'anticiclone nord africano, indiscusso protagonista dell'ultimo weekend di agosto 2026. Caldo diffuso ed afa su gran parte del Paese con la colonnina di mercurio che supererà in diverse regioni anche i 40°C. Scopriamo le previsioni meteo.

Meteo, picco dell'ondata di calore in Italia

Caldo ed afa in crescita nell'ultimo fine settimana di agosto 2026 in Italia. La rimonta dell'alta pressione, in concomitanza con l'arrivo dell'anticiclone nord africano, ha dato il via ad una nuova intensa ondata di calore destinata a raggiungere il picco proprio nella giornata di oggi, venerdì 28 agosto 2026, in Italia.

Temperature estreme su gran parte del Centro-Sud dove sono previsti fino a 45°C, ma anche sulle regioni del Nord dove sono previsti valori oltre la norma, in particolare in Emilia Romagna. Sulle regioni settentrionali clima instabile e variabile per il transito di una nuova perturbazione, la n.7 del mese, che interesserà anche la Sardegna e le regioni del Centro facendo così attenuare quel senso di calura.

Successivamente dalla prossima settimana è previsto un primo indebolimento dell'anticiclone al Sud anche se le temperature resteranno ugualmente superiori alla media con anomalie nei valori meno marcate.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, venerdì 28 agosto 2026: nuvole e rischio di piogge, anche intense, sulle regioni del Nord-Ovest, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Nel resto del Paese clima stabile e soleggiato con caldo diffuso e temperature estremo con valori compresi tra i 36-42°C e picchi fino a 45°C al Sud e Isole. Le temperature in crescita anche al Nord anche se con valori più contenuti.

Anche sabato 29 agosto 2026 nuvole sparse sulle zone di Nord-Est, regioni del Centro e Sardegna con il rischio di deboli e isolati piogge su rilievi friulani, zone interne del Centro, coste marchigiane e centro-nord della Sardegna. Dal pomeriggio clima in miglioramento in Sardegna, mentre le nuvole iniziano ad estendersi sulle regioni del Sud. In calo le temperature massime, anche se i valori restano elevati intorno ai 40 gradi in Sicilia e tra i 36-38°C al Centro e Sardegna.

Meteo, la tendenza in vista della prima settimana di settembre 2026

Le previsioni meteo confermano un clima caldo e soleggiato con anomalie termiche nell'ultimo fine settimana di agosto 2026. L'estate 2026 si conferma una delle più calde mai registrate, ma tutto sembra destinato a cambiare con l'arrivo di settembre.

Nella prima settimana di settembre 2026, infatti, si delinea l'arrivo della prima perturbazione del mese tra martedì 1 e mercoledì 2 con clima instabile e variabile lungo tutto lo stivale. In vista del primo weekend di settembre la situazione dovrebbe cambiare con una tendenza al rinforzo dell’alta pressione fino al Nord con aumento delle temperature.

Dati alla mano, domenica 30 agosto 2026 è nel segno del sole con un clima stabile e soleggiato. Nuvole in montagna tra Alpi e Appennini e nel corso della giornata anche sulle regioni del Sud e Sicilia con una lieve attenuazione del caldo più estremo. Le temperature restano ancora alte con valori prossimi ai 40°C, mentre al Centro-Nord la colonnina di mercurio dovrebbe segnare tra i 29 e 34 gradi.

Nella giornata di lunedì 31 agosto 2026 non si esclude un lieve calo delle temperature al Sud per via di una ventilazione settentrionale che farà abbassare i valori di anche 1-4 gradi. Nel resto del Paese sole con annuvolamenti solo sulle zone di montagna dove non si esclude il rischio di rovesci e temporali.

Da martedì 1 settembre 2026 è previsto l'arrivo della prima perturbazione. Per conoscere i dettagli vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti meteo.